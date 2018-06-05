Поліція покриває п'яного водія? Історія смертельного ДТП під Києвом

У розслідуванні дорожньо-транспортних пригод гроші і зв'язку "вирішують" багато чого. Цим сьогодні мало кого здивуєш. Але бувають випадки, які можуть вразити "бувалу в бувальцях" людину. Візьмемо таку ситуацію: водій насмерть збиває пішохода, їде з місця події, зриває номери і ховає авто. Поліція знаходить порушника, а незабаром з'ясовується, що водій у кримінальному провадженні проходить як свідок і на момент ДТП був тверезий, хоча два десятки свідків бачили, як чоловік пив. Абсурд? Анітрохи.

Випадок, який ми описали, стався у березні цього року в селі Озера Бородянського району (всього в 40 км від Києва).

Журналісти OBOZREVATEL від самого початку стежили за розвитком подій. Ми поговорили з членами сім'ї загиблого чоловіка і свідками страшної аварії.

Неймовірно, але результати поліцейського "розслідування" начисто перекреслили все, що нам розповідали очевидці трагедії. Розповімо докладніше.

"Якби чоловік залишився, нічого б не сталося"

Сіяфар Новрузов Фото з сімейного архіву

Було 8 березня. Жителька Озер Ірина Новрузова в той день зламала ногу. Зателефонувавши своєму чоловікові, 52-річному Сіяфару, Ірина попросила відвезти її в лікарню, де їй потім наклали гіпс і відпустили додому. Вдома подружжя збиралося повечеряти, але Сіяфар сказав, що забере автомобіль, який залишив біля магазину (розташованому в кілометрі від будинку).

"Перед тим як іти чоловік запропонував погодувати мене, але я сказала: "Повернешся, ми разом поїмо". Вже потім я думала, що якби він залишився, нічого б цього не сталося", - згадує Ірина останню розмову з чоловіком.

Хвилин через 15 жінка набрала номер Сіяфара, але телефон не відповідав. За кілька хвилин повторила спробу. Відповіді нема. Ірина каже, що у неї тоді і в думках не було, що з чоловіком може статися щось жахливе.

Нога у свіжому гіпсі - вийти пошукати чоловіка Ірина не могла. Вона подзвонила в магазин, поруч із яким чоловік залишив авто, і поцікавилася, чи не з'являвся Сіяфар. Продавці відповіли, що ні. Але за деякий час Ірині зателефонувала одна з продавчинь і повідомила, що Сіяфара збила машина.

Спочатку Ірина подумала, що чоловік отримав травми, почала питати про самопочуття чоловіка, але жінка, що їй дзвонила тремтячим від хвилювання голосом сказала, що нічого не зможе їй сказати.

Місце події

Місце події

Тягнув по асфальту

Свідки події допомогли нашим журналістам відновити картину жахливої ДТП. Коли Сіяфар Новрузов йшов до магазину, його збив мікроавтообус (пізніше з'ясувалося, що це був бус Hyundai). Один з очевидців, що вигулював собаку, розповів поліції, що бачив як по дорозі на високій швидкості проїхав бус сріблястого кольору. Моменту ДТП очевидець не бачив, але чув, як авто щось збило і продовжило рух. Час події збігається з тим, коли Сіяфар ішов до магазину.

Автомобіль, який збив Сіяфара

Автомобіль тягнув за собою пішохода, через що його тіло перетворилося на криваве місиво...

"Ноги і хребет чоловіка були зламані, кістки в ногах у різні боки стирчали, самі ноги були стесані. Сіяфар був сильною людиною, думаю, він чіплявся за той автобус, але водій продовжував їхати", - стримуючи сльози, каже Ірина.

Сіяфар Новрузов

Сіяфар Новрузов Фото з сімейного архіву

Чоловік помер на місці події, лікарі нічим не змогли йому допомогти. Коли син Сіяфара Мурад дізнався про сріблястий бус, то відразу запідозрив, хто міг бути за кермом. Він набрав номер одного з місцевих жителів, 33-річного Анатолія Побулавця, і запропонував зустрітися.

"Я сказав, що мені треба виключити його зі списку підозрюваних, на що він відповів: "Можеш не виключати, це я", - розповів Мурад.

Анатолій Побулавець

Надалі водій буса на дзвінки не відповідав. Також не вийшла розмова з його тестем, до якого Мурад з друзями поїхав з надією, що застане вдома Анатолія. Тесть водія, колишній працівник міліції міста Буча, за словами Мурада, спілкувався агресивно.

"Він сказав нам: "Ідіть геть, малолітки, я вас зараз постріляю", а після зачинив перед нами хвіртку", - сказав молодик.

Ховав авто і змінював свідчення

Після ДТП мікроавтобус знайшли в сусідньому селі у будинку власника - зі знятими номерами. Водій, який влаштував ДТП, їздив на авто за генеральною домовленістю. Побулавець розплатився за машину, але право власності не оформив.

За словами сина загиблого в ДТП чоловіка, під час надання свідчень спочатку розповів, що завіз кума в Гостомель, а в Озера (додому) їхав сам. Але потім змінив свідчення - повідомив, що на момент ДТП їхав з кумом.

"Міняв свідчення не один раз. Спочатку зізнався, що збив, потім, що його занесло, а після, що тато сам "вистрибнув" перед машиною", - повідомив Мурад.

Любитель п'яних покатушок

За словами місцевих жителів, на момент скоєння ДТП Анатолій Побулавець був без прав. Їх у нього забрала поліція у березні 2017 року, коли чоловік їздив п'яний. В Єдиному державному реєстрі судових рішень наші журналісти виявили інформацію про цей випадок .

У постанові Бородянського районного суду Київської області зазначено, що 27 березня водій Opel Kadett з номерним знаком 350-99 ВІ був затриманий поліцією за п'яне водіння. "Драгер" показав, що рівень алкоголю у чоловіка становив 2,27 проміле (при нормі 0,2 проміле). Рішенням суду у водія на рік забрали права, а також зобов'язали виплатити штраф - 10,2 тис. грн.

Також у реєстрі судових рішень наші журналісти виявили ще одну постанову Бородянського райсуду, в якому зазначено, що 2 листопада 2015 року водій Opel Kadett 350-99 ВІ затримувався знову-таки за водіння у нетверезому вигляді. Щоправда, доказів того, що за кермом був саме Анатолій Побулавець, у нас поки немає.

Про те, що смертельну ДТП в с.Озера Побулавець також вчинив, будучи п'яним, журналістам OBOZREVATEL повідомили місцеві жителі, які бачили, що чоловік вживав спиртне, а потім сів за кермо буса.

Є й інші свідки, стверджує син загиблого. "Водій дійсно пив цілий день. Серед свідків - один мій колишній однокласник, який з ним випивав і ще один мій знайомий", - розповів Мурад.

"Нежданчик" від поліції

Здавалося б, що після розповіді очевидців результати експертизи щодо ДТП повинні будуть лише вказати на те, яка кількість алкоголю було в крові водія Hyundai. Але... За два з половиною місяці після трагедії з нашими журналістами зв'язалася Ірина Новрузова, яка повідомила висновки експертів.

"Вони написали, що у чоловіка алкоголь був 1,08 проміле, а у водія - нуль. Це при тому, що мій чоловік в той день не пив!", - розповіла Ірина.

Адвокат Новрузових Олег Ненада вважає, що у випадку з розслідуванням дорожньо-транспортної пригоди має місце заангажованість працівників поліції та прокуратури.

"Людину збили насмерть, при цьому запобіжний захід не обрано щодо особи, яка вчинила ДТП. Зазвичай водієві, який насмерть збив людину, втік з місця злочину, скрутив номери і намагався приховати сліди злочину, обирають запобіжний захід. І як правило - взяття під арешт. При цьому у людини раніше забрали права за п'яне водіння. Також він після ДТП не надав допомогу потерпілому, який, може, ще був живий, а також дає неправдиві свідчення", - розповів адвокат.

Також, за його словами, на сьогоднішні Побулавцю не вручено підозри, і чоловік перебуває у статусі свідка.

OBOZREVATEL стежитиме за розвитком подій. У наступній публікації ми розповімо про інші вражаючі факти ДТП під Києвом.