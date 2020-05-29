Перестрілка в Броварах під Києвом на поточному етапі кваліфікується правоохоронцями як хуліганські дії.

Станом на вечір 29 травня у трьох областях – Київській, Житомирській та Вінницькій – затримано більше 20 підозрюваних, керівництво Національної поліції Вінницької області відсторонено від виконання обов'язків. Про це в ефірі ObozTV розповів радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко.

"Можливі додаткові кваліфікації злочину через поранення 3 осіб", – додав він.

Радник повідомив, що наразі правоохоронці з'ясовують статус зброї, яка була застосована під час перестрілки. "Але навіть якщо вона легальна, цим особам буде заборонено користуватися зброєю до кінця життя", – наголосив він.

Поліція поділилася новими деталями перестрілки в Броварах

"Є ознаки того, що співробітники поліції Вінницької області не спрацювали на випередження, хоча мали можливість запобігти і виявити злочинні наміри з боку окремих організованих груп", – пояснив Варченко санкції щодо Нацполіції області.

Водночас він заявив: "Я не маю жодного сумніву, що всі ті, хто брав участь у хуліганських діях, будуть затримані і притягнуті до відповідальності". Винним загрожує тюремне ув'язнення на термін від 3 до 7 років.

Як писав OBOZREVATEL, у п'ятницю, 29 травня, у Броварах Київської області група озброєних людей розстріляла маршрутку прямо у дворі. Поліцейські, які прибули на місце, вступили в перестрілку з нападниками. Про нові подробиці події читайте тут.