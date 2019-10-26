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26 жовтня • оновлено в 15:43
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Поліція не змогла затримати людину, яка розпилила газ проти людей в Одесі: його відбили учасники акції протесту

1.3т Читати матеріал російською

Учасники акції протесту проти забудови на Гагарінському плато, 5, що в Одесі, не дали затримати і передати поліції чоловіка, який розпорошив газ проти людей в ході конфлікту в п'ятницю, 25 жовтня.

Відповідне відео опубліковано в мережі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

На відео видно, що провокатор намагається втекти, його затримують, але учасники акції протесту, замість того, щоб допомогти передати чоловіка поліції, навпаки, починають його відбивати у охоронців будівництва.

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Можна зробити висновок про те, що чолоівк, який розпилив газ, один з активістів Гагарінського плато, 5, а не співробітник будівельної компанії чи охоронної фірми, як раніше заявляли в соціальних мережах протестувальники.

При цьому компанія-забудовник вже заявила про свою непричетність до інциденту і пообіцяла передати поліції все відео, яке є у неї в розпорядженні, щоб довести свою правоту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, підвищення рівня Світового океану загрожує затопленням південним регіонам України.

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Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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