Поліція намагається "заховати" докази проти Пашинського — адвокат

Слідчі Нацполіції роблять спроби забрати з ГПУ докази злочину нардепа від "Народного фронту" Сергія Пашинського, щоб остаточно поховати справу проти нього.
Про це повідомила адвокат Марина Паринова на своїй сторінці у Facebook, додавши, що "суд не став санкціонувати подібні дії і слідчому відмовив. Але нахабність, із якою діють "правоохоронці", вражає".
Деякий час тому "Генпрокуратура прийняла абсурдне рішення розділити справу про стрілянину Пашинського на дві різні справи", – нагадала адвокат. У результаті Нацполіція розслідує "хуліганські дії", які пред’являють В'ячеславу Хімікусу. А в ГПУ – справа про нанесення тяжких тілесних ушкоджень Сергієм Пашинським.
"Це є нонсенсом, бо не можна розслідувати одну подію у двох місцях одночасно", – зазначила адвокат.
Також Паринова повідомила, що слідчий Нацполіції, котрий вручив підозру Хімікусу (який отримав важкі травми), звернувся за примусовим приводом Хімікуса. Нібито у зв'язку з його неявкою за викликом, що, як стверджує адвокат, є неправдою.
Як повідомляв OBOZREVATEL, НП сталася 31 грудня 2016 року. У результаті конфлікту народного депутата Сергія Пашинського і жителя Васильківського району В'ячеслава Хімікуса другий потрапив до лікарні з важкими травмами.
Депутат стверджував, що вони з дружиною ледь не врізалися у мікроавтобус, який нібито стояв у темряві без увімкнених габаритів. Пашинський вирішив зробити зауваження людям біля мікроавтобуса, у результаті чого спалахнула сварка. Політик зазначив, що зробив попереджувальний постріл у повітря і вже нібито після цього нетверезий чоловік вдарив його пляшкою по голові. Потім, за словами Пашинського, він із положення лежачи вистрілив нападнику в ногу.
Хімікус одразу ж чітко заявив, що нардеп направив дуло пістолета йому в груди. Перебуваючи в такому небезпечному положенні, Хімікус був змушений вдарити Пашинського пляшкою, а той відразу вистрілив і поранив його. При цьому потерпілий підкреслив, що Пашинський стріляв стоячи, а не лежачи. Це підтвердила і трасологічна експертиза.
Крім того, Хімікус стверджує, що попереджувального пострілу не було. Також він не чув звук пересмикування затвора перед пострілом, а це може свідчити про те, що Пашинський завчасно дослав патрон у патронник.
"Пашинського в тюрму!"
Кореспондент
Зазначимо, що пост про "стрільбу лежачи" депутат через деякий час видалив.
У липні 2017 року ГПУ закрила справу проти Пашинського, проте в грудні Печерський районний суд Києва зобов'язав поновити розслідування кримінального провадження. Про кричущий хід слідства OBOZREVATEL детально розповідала адвокат Марина Паринова.
У листопаді цього року стався новий поворот: Хімікусу, в якого стріляв народний депутат, оголосили підозру в хуліганстві. У той час як вогнепальне поранення беззбройної людини для нардепа Пашинського поки не спричинило ніяких наслідків.
Додамо, що пiд час стрілянини по Хімікусу нардеп застосував нагородну зброю – Glock 19 калібру 9 мм. Саме цим пістолетом Пашинського нагородив глава МВС Арсен Аваков своїм указом від 28 березня 2014 року.
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