Поліція мовчить? На Сумщині озброєна банда захопила відоме підприємство

У місті Глухів (Сумська область) група молодих озброєних людей увірвалася на територію підприємства "Росток-Холдинг".

Як передає "СтопКор", при цьому "поліція охорони залишається бездіяльною". "На момент прибуття знімальної групи на території підприємства вже знаходилися невідомі особи спортивної статури на декількох іномарках, так звані "тітушки" перебували і в будівлі. Законних представників компанії при цьому на робочі місця не допускали", — сказано в повідомленні.

Адвкати компанії викликали на місце інциденту правоохоронців і склали відповідну заяву. Зараз адмінбудинок заблоковано озброєними чоловіками в спортивному одязі.

Як повідомили в прес-службі "Росток-Холдинг", на 17 підприємствах агропромислової компанії від 28.12.2018 року відбулися зміни керівників на підставі рішення Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.

У заяві також наголошується, що призначення нових керівників було проведено без будь-якого узгодження з власниками Агрохолдингу "Росток" Віктором Купавцевим і Віктором Киянівським та проведення конкурсу на визначення переможця з управління корпоративними правами, шляхом внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Повідомлялось також про призначення виконувачами обов'язків керівників підприємств Сташука Ігоря, Горбатюка Леоніда, Німеровського Олексія і Коров'якова Віталія. Всі ці особи безпосередньо пов'язані із Сергієм Тарасовим, власником групи компаній "Агроспецсервіс", який є прямим конкурентом агрохолдингу "Росток".

На думку юристів "Росток-Холдинг", вчинення будь-яких дій призначеними в.о. особами без письмового рішення власника корпоративних прав компанії буде розцінюватися як вчинення кримінального злочину, передбаченого ст. 364-1 Кримінального кодексу України, а саме зловживання повноваженнями, і стане підставою для подальшого звернення до правоохоронних органів із повідомленням про злочин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в державній установі Інститут серця в Києві розгорівся масштабний скандал навколо його директора Бориса Тодурова, який заявив, що в установу з холодною зброєю увірвалися радикально налаштовані активісти та погрожували йому.

Зі свого боку в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун звинуватила Тодурова в тому, що він використовував персонал, щоб залишитися керівником після виборів. У результаті Тодурова переобрали директором установи, а керівництво Інституту серця попросило українську владу втрутитися в ситуацію.