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Поліція мовчить? На Сумщині озброєна банда захопила відоме підприємство

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У місті Глухів (Сумська область) група молодих озброєних людей увірвалася на територію підприємства "Росток-Холдинг".

Як передає "СтопКор", при цьому "поліція охорони залишається бездіяльною". "На момент прибуття знімальної групи на території підприємства вже знаходилися невідомі особи спортивної статури на декількох іномарках, так звані "тітушки" перебували і в будівлі. Законних представників компанії при цьому на робочі місця не допускали", — сказано в повідомленні.

Адвкати компанії викликали на місце інциденту правоохоронців і склали відповідну заяву. Зараз адмінбудинок заблоковано озброєними чоловіками в спортивному одязі.

Поліція мовчить? На Сумщині озброєна банда захопила відоме підприємство

Як повідомили в прес-службі "Росток-Холдинг", на 17 підприємствах агропромислової компанії від 28.12.2018 року відбулися зміни керівників на підставі рішення Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.

У заяві також наголошується, що призначення нових керівників було проведено без будь-якого узгодження з власниками Агрохолдингу "Росток" Віктором Купавцевим і Віктором Киянівським та проведення конкурсу на визначення переможця з управління корпоративними правами, шляхом внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Поліція мовчить? На Сумщині озброєна банда захопила відоме підприємство
Поліція мовчить? На Сумщині озброєна банда захопила відоме підприємство

Повідомлялось також про призначення виконувачами обов'язків керівників підприємств Сташука Ігоря, Горбатюка Леоніда, Німеровського Олексія і Коров'якова Віталія. Всі ці особи безпосередньо пов'язані із Сергієм Тарасовим, власником групи компаній "Агроспецсервіс", який є прямим конкурентом агрохолдингу "Росток".

На думку юристів "Росток-Холдинг", вчинення будь-яких дій призначеними в.о. особами без письмового рішення власника корпоративних прав компанії буде розцінюватися як вчинення кримінального злочину, передбаченого ст. 364-1 Кримінального кодексу України, а саме зловживання повноваженнями, і стане підставою для подальшого звернення до правоохоронних органів із повідомленням про злочин.

Поліція мовчить? На Сумщині озброєна банда захопила відоме підприємство

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в державній установі Інститут серця в Києві розгорівся масштабний скандал навколо його директора Бориса Тодурова, який заявив, що в установу з холодною зброєю увірвалися радикально налаштовані активісти та погрожували йому.

Зі свого боку в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун звинуватила Тодурова в тому, що він використовував персонал, щоб залишитися керівником після виборів. У результаті Тодурова переобрали директором установи, а керівництво Інституту серця попросило українську владу втрутитися в ситуацію.

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УкраїнаСуми
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Dobrzhanskiy Vitaliy
Dobrzhanskiy Vitaliy
Жити по-новому... Тітушня, рейдери, бездіяльне сміття... і харант!
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Крым Андрей
Крым Андрей
Активисты наводят порядок. Или вытираны ато.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
ЦЭЕВРОПА!!!! :-)))))))
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