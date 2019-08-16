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Поліція знала про "замовлення" убивства Олешка? ДБР почало розслідування

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Поліцейські могли знати про підготовку вбивства активіста і ветерана Антитерористичної операції на Донбасі Віталія Олешка (позивний "Сармат").

Державне бюро розслідувань 16 серпня відкрило кримінальне провадження за фактом можливих неправомірних дій поліцейських, які, ймовірно, знали про підготовку злочину, але приховали цей факт і не попередили Олешка. Про це повідомила у Facebook перший заступник директора ДБР Ольга Варченко.

Віталій Олешко ("Сармат")

Віталій Олешко ("Сармат")

Facebook: Віталія Олешко

Вона зазначила, що під час досудового розслідування слідчим необхідно з'ясувати, чи дійсно працівники Національної поліції знали про підготовку вбивства активіста.

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"Про це можуть свідчити записи телефонних розмов підозрюваних у вбивстві, які були у правоохоронців. Однак вони не вжили передбачених законодавством заходів, щоб попередити злочин", – наголосила Варченко.

Віталій Олешко ("Сармат")

Віталій Олешко ("Сармат")

Facebook: Віталія Олешка

Місце вбивства

Місце вбивства

Тарановський Денис

Місце вбивства

Місце вбивства

Тарановський Денис

Досудове розслідування розпочато за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем) і ст. 396 КК України (приховування злочину).

Як повідомляв OBOZREVATEL 31 липня 2018 року у Бердянську (Запорізька область) пострілом у спину вбили ветерана АТО із позивним "Сармат" Віталія Олешка.

Печерський районний суд Києва у ніч на 7 червня 2019 року відпустив з-під варти Михайла Сигиду, якого підозрюють в організації вбивства Олешка

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Тема
Кримінал
Місце
Україна
Теги
кримінал вбивство
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филипп филипыч
филипп филипыч
среди полицейских проявился пророссийский след. однозначно)
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