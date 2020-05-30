Поліція могла запобігти масштабним розборкам зі зброєю в Броварах: з'явилися нові факти

Розслідування 13:42, 30.05.2020 Оновлено: 13:43, 30.05.2020

Активісти повідомляли про те, що тітушки залякують водіїв маршруток у Броварах, ще за кілька днів до масштабної розборки зі зброєю.

Про це повідомив у Facebook журналіст Дмитро Гнап, розмістивши пост Марії Мельниченко з фотографіями тітушок.

Тітушки залякували водіїв маршруток у Броварах
Facebook Марії Мельниченко

"Ще два дні тому місцеві писали у ФБ, що тітушки пасуться на зупинках і заганяють пасажирів у маршрутки одного конкретного власника. Іншим перевізникам погрожують і ріжуть колеса. Ще раз: це було два дні тому. Де був тоді Броварський райвідділок поліції?", – підкреслив Гнап.

На його думку, поліція могла запобігти перестрілці, якщо б діяла на випередження.

Скрін Facebook

Як писав OBOZREVATEL, в розборках зі стріляниною між "групами підтримки" перевізників в Броварах Київської області брали участь "яскраві" представники кримінального світу. Серед них, за інформацією очевидців, був і лідер відомої київської ОПГ Віктор Журавель ("Віхан"). Тиждень тому він поскаржився, що його "замовили" і внесли в базу "Миротворця".

30 травня суд Броварів обере запобіжний захід для 21 затриманого учасника перестрілки.

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