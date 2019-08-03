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Поліція готує штурм на українському курорті: що відбувається

2.3т Читати матеріал російською

Зловмисники, які влаштували смертельну стрілянину в курортному селищі Кирилівка Запорізької області, сховалися від правоохоронців на базі відпочинку.

Про це повідомляє видання "РИА Мелитополь". Йдеться про заклад "Білуга", який знаходиться на косі Пересип. Поліція почала підготовку до штурму будівлі.

Відзначається також, що правоохоронці, яких не пустили на приватну територію, спробували вести переговори з нападниками кавказької національності.

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Місце події

Місце події

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Поліція готує штурм на українському курорті: що відбувається

РІА Мелітополь

Нагадаємо, інцидент трапився вранці 3 серпня біля популярного пляжного комплексу "Pelican". Чоловіка, в якого вистрілили, відвезли на "швидкій" у лікарню, проте по дорозі він помер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Запоріжжі у власному дворі жорстоко вбили місцевого кримінального авторитета. На чоловіка напали двоє невідомих і перерізали йому горло, при чому злочин потрапив на відео.

Поліція встановила особи двох підозрюваних і оголосила їх у розшук. Вбивцями виявилися місцеві жителі.

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