Поліція була в будинку Бабченка перед вбивством: названа причина

Поліція Києва шукала відео з камер спостереження в будинку, де жив російський журналіст Аркадій Бабченко, напередодні його вбивства, ввечері 29 травня.
Таку інформацію озвучило "Громадське" з посиланням на джерела.
За їх даними, в будинку Бабченка по вулиці Микільсько-Слобідській поліція шукала відео з камер спостереження.
Якої саме справи стосувалися слідчі дії - не вказується.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилися перші фото вбитого Бабченко і місця злочину.
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