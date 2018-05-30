Поліція була в будинку Бабченка перед вбивством: названа причина

Поліція Києва шукала відео з камер спостереження в будинку, де жив російський журналіст Аркадій Бабченко, напередодні його вбивства, ввечері 29 травня.

Таку інформацію озвучило "Громадське" з посиланням на джерела.

За їх даними, в будинку Бабченка по вулиці Микільсько-Слобідській поліція шукала відео з камер спостереження.

Якої саме справи стосувалися слідчі дії - не вказується.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилися перші фото вбитого Бабченко і місця злочину.