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Поліція безсила: названо головний "лайфхак" п'яних водіїв

2.3тЧитати новину російською

В Україні щорічно в ДТП з вини нетверезих водіїв гине велика кількість людей. Люди сідають за кермо п'яними, користуючись тим, що поліція не має реальних важелів боротьби з ними.

Про це заявив в ефірі ObozTV глава громадської організації "Національна платформа безпеки руху" Олексій Павловський.

Павловський зазначив, що правоохоронні органи позбавлені практичного контролю дорожнього руху. Зокрема, водії користуються тим, що співробітник патрульної поліції не може зупинити автомобіль, якщо той не порушує ПДР.

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При цьому, зазначив громадський активіст, в Україні кожна сьома смерть в ДТП трапляється з вини п'яних водіїв.

"Це страшна статистика, але немає жодного важеля, щоб боротися з п'яними водіями. Якщо людина сідає напідпитку за кермо, бачить автомобіль патрульної поліції, вона їде і не порушує правила дорожнього руху, знає, що не зупинять. Заїхав за кут, натиснув на педаль газу і полетів з шаленою швидкістю - збивати людей і створювати аварійні ситуації", - уклав Павловський.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, з початку 2018 року в результаті ДТП на дорогах України загинуло близько тисячі людей, постраждали - близько 10 тисяч.

У Нацполіціі оприлюднили інформацію, що за добу, 11 червня, в Україні 688 осіб зловили на керуванні транспортним засобом в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчука дивіться щодня по буднях о 18:00 на ObozTV.

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "Обозреватель".

Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVПДРВійна на дорогах
Місце
Україна
Об'єкт
ДТП
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Русский Солдат
Русский Солдат
Вот только попробуйте отменить этот пункт ПДД, говорящий о приверженности к свободе и европейским ценностям, не видать вам вступления в ЕС, как своих ушей.
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