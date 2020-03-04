Полтавський апеляційний суд змінив запобіжний захід патрульному поліцейському Андрію Бондарцю, який під час погоні у Харкові обстріляв автомобіль Subaru Forester і поранив пасажира.

Запобіжний захід у вигляді утримання під вартою був змінений на цілодобовий домашній арешт, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" тимчасовий виконувач обов'язків начальника прессекретаря управління патрульної поліції в Харківській області Дмитро Гайдук.

Прострелене авто ТСН

"Сторона захисту просила змінити запобіжний захід на особисте зобов'язання. Прокурор заперечував і просив залишити утримання під вартою. Суд задовольнив апеляційну скаргу захисту частково і призначив більш м'який запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту", – зазначив Гайдук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харкові вночі 13 лютого під час переслідування автомобіля Subaru Forester поліцейський поранив пасажира. Чоловік отримав важкі поранення.

Власник авто запевнив, що він із друзями просто поїхав вночі в поле, щоб обкатати машину. Правоохоронці стверджують, патрульні виїхали на виклик у спальному районі міста, щоб вгамувати п'яну компанію, але ті у відповідь на зауваження сіли в машину і вирішили втекти.

Поліцейського затримали, потім суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

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