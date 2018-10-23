Поліцейський на повному ходу розчавив чоловіка: страшне відео

В Одеській області патрульний поліцейський на "дев'ятці" на великій швидкості на смерть збив 69-річного чоловіка.

Як передає ТСН, водій, намагаючись уникнути зіткнення з мікроавтобусом, виїхав на зустрічну смугу і збив пішохода, який саме вийшов на дорогу.

"Викликали швидку, думали, може, ще живий. Помацали, а він уже мертвий. Приїхала швидка, подивилися - кажуть, все. Мертвий", - розповів свідок ДТП Леонід Бродарський.

Родичі загиблого впевнені, що трагедія сталася через те, що водій легковика перевищив швидкість. "Як я розумію, на швидкості 100 км/год він не впорався з керуванням і машина пішла прямо на мого батька. Вони готові, щоб ми написали, що ми претензій не маємо - звичайно, ми робити цього не будемо. Людина винна, він убив людину", - сказала дочка загиблого Тетяна Зозуліна.

Відзначається, що в ЗМІ не з'являлося повідомлень про ДТП, а пізніше виявилося, що за кермом був співробітник патрульної поліції Одеси.

У поліції не заперечують, що за кермом легковика був їхній співробітник, але наголошують, що аварія сталася не в його робочий час, а експертиза показала, що водій був тверезий. Відзначають також, що загиблий під час зіткнення стояв не на пішохідному переході, а на проїжджій частині. Чи було перевищення швидкості - ще з'ясовуватимуть.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Сумах авто поліції серед білого дня на перехресті влетіло в натовп пішоходів.