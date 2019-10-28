Поліцейські викрали у киянина Mazda: з'явилася реакція ДБР

Державне бюро розслідувань почало досудове розслідування справи про викрадення в Києві Mazda 6, в якому підозрюються поліцейські Харкова.

Як повідомила перший заступник директора ДБР Ольга Варченко на своїй сторінці в Facebook, справу розпочато "за фактом можливого перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу".

"А далі будемо вживати всіх заходів щодо встановлення місця перебування автомобіля, обставин і підстав його використання правоохоронцями, їх можливої причетності до викрадення автомобіля. Крім того, буде дана оцінка діям правоохоронців, які розслідували факт заволодіння автомобілем Максима Шкварка", – заявила Варченко.

Вкрадена Mazda 6 Скрін відео

Раніше OBOZREVATEL детально розібрався в ситуації, яка виникла з підприємцем Максимом Шкварком. Нагадаємо, 30 червня він залишив біля свого будинку червону Mazda 6, а через кілька годин, вийшовши покурити на балкон, він на місці свого авто побачив лише пусте місце.

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