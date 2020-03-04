У Рівненській області поліцейські потайки забирали зі спецмайданчиків вилучені автомобілі і продавали їх, заробивши на цьому близько 7 млн грн.

У підозрюваних, за даними Державного бюро розслідувань, провели десятки обшуків. Про це йдеться в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Працівники Головного управління Національної поліції привласнювали автомобілі, які стояли на спеціальних майданчиках з метою подальшого продажу. Були проведені обшуки, більше 30. Не тільки в Головному управлінні, а й за місцем проживання осіб, які можуть бути причетні", – розповіла прессекретарка територіального управління ДБР у Хмельницькому Катерина Гересимук.

На Рівненщині копи продавали авто зі штрафмайданчиків Скріншот з відео

Скільки всього поліцейських замішані в схемі, не уточнюється. Через інцидент вирішили перевірити всіх керівників рівненської поліції і їх підлеглих. Допитують навіть на поліграфі. Відомо, що одного з правоохоронців вже звільнили.

"В посаді цього керівника є слово "начальник", – розповів заступник керівника Нацполіціі Рівненської області Олександр Панасюк.

Викрадені автомобілі також поки що не знайдені. "Деякі предмети вже повернуті. Їх як речові докази долучили до кримінальних проваджень", – додав Панасюк.

Юристи припустили, що зловмисники могли вважати, що люди за своїми авто не прийдуть, адже є випадки, коли самі транспортні засоби викрадені або не зареєстровані в Україні, а власники їх невідомі. А деякі авто вилучені в рамках розслідування, яке може тягнутися місяцями. Тому іноді власнику дешевше залишити машину, ніж забрати.

"Сума транспортування варіюється в залежності від тоннажу – до 900 гривень, і ще плюс ПДВ. Зберігання, якщо не помиляюся, коштує близько 150 гривень на день", – зазначив юрист Юрій Клекоткін.

За попередніми даними, всі штрафмайданчики, про які йде мова, були ліквідовані. Винним у викраденні машин у Рівненській області загрожує до 10 років позбавлення волі. Компенсувати збитки, швидше за все, буде поліція.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в селі Розсошенці під Полтавою поліція викрила групу осіб під керівництвом менеджера Міністерства внутрішніх справ, які підозрюються у продажу автомобілів із штрафмайданчика.

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