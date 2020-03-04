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4 березня • оновлено в 11:33
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/ Розслідування

Поліцейські продали авто зі штрафмайданчика на Рівненщині на 7 млн грн

2.2т
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У Рівненській області поліцейські потайки забирали зі спецмайданчиків вилучені автомобілі і продавали їх, заробивши на цьому близько 7 млн грн.

У підозрюваних, за даними Державного бюро розслідувань, провели десятки обшуків. Про це йдеться в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Працівники Головного управління Національної поліції привласнювали автомобілі, які стояли на спеціальних майданчиках з метою подальшого продажу. Були проведені обшуки, більше 30. Не тільки в Головному управлінні, а й за місцем проживання осіб, які можуть бути причетні", – розповіла прессекретарка територіального управління ДБР у Хмельницькому Катерина Гересимук.

На Рівненщині копи продавали авто зі штрафмайданчиків

На Рівненщині копи продавали авто зі штрафмайданчиків

Скріншот з відео

Скільки всього поліцейських замішані в схемі, не уточнюється. Через інцидент вирішили перевірити всіх керівників рівненської поліції і їх підлеглих. Допитують навіть на поліграфі. Відомо, що одного з правоохоронців вже звільнили.

"В посаді цього керівника є слово "начальник", – розповів заступник керівника Нацполіціі Рівненської області Олександр Панасюк.

Викрадені автомобілі також поки що не знайдені. "Деякі предмети вже повернуті. Їх як речові докази долучили до кримінальних проваджень", – додав Панасюк.

Юристи припустили, що зловмисники могли вважати, що люди за своїми авто не прийдуть, адже є випадки, коли самі транспортні засоби викрадені або не зареєстровані в Україні, а власники їх невідомі. А деякі авто вилучені в рамках розслідування, яке може тягнутися місяцями. Тому іноді власнику дешевше залишити машину, ніж забрати.

"Сума транспортування варіюється в залежності від тоннажудо 900 гривень, і ще плюс ПДВ. Зберігання, якщо не помиляюся, коштує близько 150 гривень на день", – зазначив юрист Юрій Клекоткін.

За попередніми даними, всі штрафмайданчики, про які йде мова, були ліквідовані. Винним у викраденні машин у Рівненській області загрожує до 10 років позбавлення волі. Компенсувати збитки, швидше за все, буде поліція.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в селі Розсошенці під Полтавою поліція викрила групу осіб під керівництвом менеджера Міністерства внутрішніх справ, які підозрюються у продажу автомобілів із штрафмайданчика.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Україна Рівне
Теги
Національна поліція України авто поліція
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Махно Володимир
Махно Володимир
дать всем по 10 лет с конфискацией! а в будущем просто казнить!
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Правильно делали, что им там ржаветь без дела.
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