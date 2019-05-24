Дитина помирає в одну мить: українців попередили про смертельну небезпеку

Багато тат і мам недооцінюють небезпеку відкритих вікон у приміщенні. Між тим у поліції попереджають: досить миті, аби малюк, піднявшись на підвіконня, стрибнув униз.
Приклад тому – два нещасних випадки, що трапилися у Києві пару днів тому.
У першому – 2-річний хлопчик випав із третього поверху, коли його мама мила вікна. Жінка лише на кілька секунд відвернулася, щоб викрутити ганчірку.
В іншому випадку з другого поверху висотки випала однорічна дівчинка: вона сперлася на москітну сітку, яка не витримала ваги дитини.
Діти залишилися живі, при цьому отримали травми.
Дитина може в одну мить піднятися на підвіконня
Фото з відкритих джерел
OBOZREVATEL публікує поради експертів, як батькам убезпечити своїх дітей.
Москітна сітка. У маленькому віці діти сприймають натягнуте на вікно полотно як надійну опору (наприклад – скло) і, сидячи на підвіконні, спираються на нього всією вагою. У результаті легка рамка не витримує і випадає, а разом з нею і малюк.
Падіння з вікна висотки загрожує травмою і летальним випадком
Фото з відкритих джерел
Лікарі "Охматдиту" розповіли OBOZREVATEL, що до них часто привозять діток, які отримали травми в результаті випадання з вікон, де були встановлені москітні сітки.
Рамка з москітною сіткою випадає під вагою дитини
Status Quo
Начальник відділу ювенальної превенції ГУ Національної поліції у Києві Оксана Поплавська рекомендує батькам ставити на вікна спеціальні блокіратори. У цьому випадку дитина не зможе відчинити стулку більше, ніж вона відкрита.
Блокіратори вікон
Фото з відкритих джерел
Поплавська також радить не ставити поруч із вікном стільчики, табуретки, столи – все те, на що маленька дитина може видертися.
"Маленькі діти цікавляться буквально всім. Листочок за вікном або пташка – викликають у малюків цікавість. Вони до всього прагнуть доторкнутися й пізнати на власному досвіді, при цьому не усвідомлюючи небезпеки", – зазначила вона.
У малому віці діти непосидючі
Фото з відкритих джерел
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві трирічна дівчинка випала з шостого поверху, коли її мати спала у кімнаті, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння. Дитина впала на прибудинкові насадження, завдяки чому вижила.
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