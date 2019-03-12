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Полетять "голови": Порошенко зробив важливу заяву через корупційний скандал

3.2тЧитати матеріал російською

Президент України Петро Порошенко звернувся з проханням до Кабінету міністрів направити йому подання на звільнення голови Полтавської обласної державної адміністрації (ОДА) Валерія Головка.

Таку заяву він зробив на форумі "Від енергоефективності до енергонезалежності" в Києві (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Попрошу пана прем'єр-міністра надати мені подання на звільнення голови Полтавської обласної державної адміністрації Валерія Головка і його першого заступника пана Пісоцького", — сказав він.

Валерій Головко

Валерій Головко

"Українські новини"

Петро Порошенко

Петро Порошенко

"1+1"

За словами Порошенка, до чиновника виникли серйозні претензії у Національного антикорупційного бюро, представлені відповідні докази.

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"Для об'єктивного розслідування буде краще, якщо пан Головко не займатиме високу державну посаду", — підкреслив він.

На думку президента, в країні повинна бути нульова толерантність до корупції.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 22 лютого в Полтавській обласній державній адміністрації детективи Національного антикорупційного бюро України провели обшуки.

  • Детективи НАБУ підозрюють, що Валерій Головко отримав як хабар Mercedes вартістю приблизно 10 млн грн.

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
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Солнечная Елена
Солнечная Елена
Скоро голова полетит и самого порошенка,а еще и возможно его соратников
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Вiдтепер перша леді України - Нацдружина.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Чтобы Порошенко не сбегал со своих предвыборных митингов, надо их проводить в тюряге.
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