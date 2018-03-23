Покровителі Савченко: Тимчук розкрив подробиці

Народний депутат України від "Народного фронту" Дмитро Тимчук заявив, що може підтвердити наявність у затриманої напередодні позафракційного нардепа Надії Савченко високих покровителів у владі.

"По-перше, в військовий ВНЗ (та ще льотний) неможливо потрапити без "волохатих лап" з подібними морально-психологічними якостями, патологічною схильністю до епатажу, повною відсутністю розуміння дисципліни (а це довело її перебування в Іраку - запитайте у тих, хто служив в контингенті, про "операції "Сука")", - пише Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

По-друге, він запевняє, що вже питав у деяких генералів, яким "макаром" Савченко потрапила в той же контингент в Іраку, куди військовослужбовці прямували тільки через жорсткий відбір.

"Генерали розводили руками, і говорили, що подібне "прохання" надійшло з високого рівня (посад-прізвищ, правда, не називали)", - повідомив народний депутат.

Як повідомляв "Обозреватель", Савченко позбавили недоторканності і затримали 22 березня в будівлі Верховної Ради.

Нагадаємо, після цього екс-заступник голови СБУ Віктор Ягуней заявив, що у Савченко завжди були і залишаються серйозні покровителі в верхівці української влади, які вирішували всі її проблеми.