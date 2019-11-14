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14 листопада • оновлено в 04:56
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"Поколупаємося і виплюнемо!" Улюблений пропагандист Путіна зухвало пригрозив Україні

1.7т
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Топпропагандист Кремля Володимир Соловйов вибухнув нахабними погрозами на адресу України. Він натякнув, що Росія нібито може стерти суверенну державу з обличчя землі і їй нічого за це не буде.

Нахабний випад рупор путінського режиму дозволив собі в ефірі своєї програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Пропагандиста розлютила заява ще одного українофоба Володимира Корнілова про те, що в Україні нібито чекають поки, повз пропливе "труп" Росії. Почувши це, Соловйов і вибухнув обуренням.

Володимир Соловйов

Володимир Соловйов

Скріншот відео

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"А чому вони вважають, що "труп" Росії попливе повз них? Чому вони не вважають, що Росія пройде повз, поколупається кісточкою від скелета України, виплюне і піде далі?!" – скипів одіозний фанат "русского міра".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
російська пропаганда
Особа
Володимир Соловйов
Місце
Росія
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. Талисман
. Талисман
Россия уже прогнивший, вонючий труп, который в агонии, хватает всех своих соседей и тащит их с собой в ад!
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3
1
Хо Хол
Хо Хол
. Талисман, папуас, ты бусы уже за свою землю получил?
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Пигин Макс
Пигин Макс
. Талисман, Ты сам себя так успокаиваешь? Но какой в этом смысл? Если у тебя осталось хоть немного мозгов, то ты должен понимать, Россия продолжит развиваться и обрастать территориями, ну а об участи Украины, мы уже знаем из слов Соловьёва...
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0
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70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
Тобиш,труп России проплывет,это нормальное высказывание,а выплюнуть то,что останется от Украины,это дерзость?
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
70rus Konstantinov, "в Украине якобы ждут пока, мимо проплывет "труп" России." Пусть сидят с Америкой на берегу моря Беларуси со снастями и ждут, а Россия скоро им будет продавать черноморскую рыбу с Одессы ...
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