"Поколупаємося і виплюнемо!" Улюблений пропагандист Путіна зухвало пригрозив Україні

Топпропагандист Кремля Володимир Соловйов вибухнув нахабними погрозами на адресу України. Він натякнув, що Росія нібито може стерти суверенну державу з обличчя землі і їй нічого за це не буде.

Нахабний випад рупор путінського режиму дозволив собі в ефірі своєї програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Пропагандиста розлютила заява ще одного українофоба Володимира Корнілова про те, що в Україні нібито чекають поки, повз пропливе "труп" Росії. Почувши це, Соловйов і вибухнув обуренням.

Володимир Соловйов Скріншот відео

"А чому вони вважають, що "труп" Росії попливе повз них? Чому вони не вважають, що Росія пройде повз, поколупається кісточкою від скелета України, виплюне і піде далі?!" – скипів одіозний фанат "русского міра".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

СБУ зареєструвала два кримінальних провадження проти топ-пропагандиста Кремля Володимира Соловйова. Його підозрюють у посяганні на територіальну цілісність України.

Заяву у відомство подав народний депутат України від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Соловйов бурхливо відреагував на гучну новину і заявив, що його як єврея спеціально "цькують нацисти і бандерівці".

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