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18 травня • оновлено в 02:12
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Поклонську підловили на нахабній брехні в інтерв'ю Гордону: відеодокази

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Екс-"прокурор" тимчасово окупованого Криму і нелегітимний депутат Держдуми Росії Наталія Поклонська в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону відзначилася великою кількістю брехливих і маніпулятивних заяв про Україну.

Аналіз інтерв'ю провело видання "Крим.Реалії", влаштувавши "детектор брехні" для Поклонської.

По-перше, зрадниця України назвала Майдан "державним переворотом" і "обманом українців", повторивши головні тези російської пропаганди, які звучать досі.

Також Поклонська збрехала про те, як стала прокурором Криму. Незважаючи на те, що її звільнили з українських органів за порушення присяги, 11 березня 2014 року вона домовилася про роботу на окупантів, посмітивши і далі представлятися співробітником генпрокуратури. У той час Крим ще жив в полі українського законодавства.

Гордон і Поклонська

Гордон і Поклонська

По-третє, Поклонська заперечила анексію Криму Росією, стверджуючи про проведення "законного референдуму". Її навіть не збентежив факт, що "приєднання" півострова до РФ досі не визнане міжнародним співтовариством.

Четверте – вона звинуватила Меджліс в диверсіях, масових заворушеннях, злочинах. Однак глава відомства Рефат Чубаров пояснив, чому Кремль пішов проти Меджлісу: "Їм не вдалося нас купити, не вдалося нас залякати. Тоді вони вирішили нас заборонити".

П'ятий фейк Поклонської полягає в тому, що вона заявила, що нібито не розуміє, в чому її звинувачують в Україні. Хоча насправді її адвокати вже давно працюють в Україні і ведуть справи про порушення українських законів.

Як писав OBOZREVATEL, в інтерв'ю Гордону Поклонська навіть примудрилася зізнатися в любові до України, виконавши пісню українською мовою.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Російсько-український конфлікт Анексія Криму
Особи
Дмитро Гордон Наталя Поклонська
Місце
Україна Сімферополь
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