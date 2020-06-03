Колишня "прокурорка" анексованого Криму, депутатка нелегітимної Держдуми РФ Наталія Поклонська, яка заявляє про те, що Україна зобов'язана відновити подачу на півострів дніпровської води, може знайти воду з Дніпра в Чорному морі.

Таку заяву в ефірі ObozTV зробив експостійний представник президента України в АР Крим Борис Бабин. "Дніпро – величезна річка, яка тече через 3 країни і потім впадає в Чорне море. Якщо пані Поклонська хоче дніпровської води, то вона може пити її прямо в Чорному морі. Піти на пляж, і, як то кажуть, насолоджуватися", – зауважив він.

Дипломат назвав "абсолютно фейковими" тези Поклонською на тему подачі води до Криму. Зокрема, про те, що неподання води нібито порушує права корінних народів півострова, про що "експрокурорка" написала у зверненні до ООН. "Можна подумати, що ООН не пам'ятає про заборону Меджлісу, не пам'ятає про переслідування кримських татар", – сказав Бабин.

Наталя Поклонська

Він також підловив Поклонську на маніпулюванні історичними фактами. "Поклонська стверджувала, що канал будували за часів, коли Крим був російським. Але вибачте, канал почали будувати в 1956 році, а Крим возз'єднався з Україною в 1954 році. У них що, Google там немає, врешті-решт?" – обурився дипломат.

"Всі вимоги пані Поклонської не існують в реальності – вони існують в паралельному вимірі", – резюмував він.

Як писав OBOZREVATEL, в листі так званої експрокурорки Криму, обраної в нелегітимну Держдуму РФ, Наталії Поклонської на ім'я Верховного комісара ООН з прав людини йдеться про те, що Росія вимагає від світової спільноти вжити невідкладних заходів, щоб Україна перестала блокувати подачу води в анексований Крим. Там також сказано, що Росія має право на дніпровську воду, оскільки ця річка бере свій початок на території РФ.

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