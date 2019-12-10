"Пишаюся цим!" Поклонська раптово згадала про Україну

Депутатка Державної думи Росії, колишня "прокурорка" анексованого Криму Наталія Поклонська заявила, що вважає себе українкою та пишається цим.

Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню Wonderzine. Жінка також зазначила, що виховувалася в релігійній сім'ї.

"Я росла в Україні. Я українка, народилася в Луганську, мої рідні народилися там. І це частина моєї особистості, моє коріння, і я цим пишаюся – тим, що я отримала в дитинстві цю культуру, ці традиції, ці звичаї. Як ми говорили на суржику своєму донбасівському. Я люблю українську мову – вивчила її в Києві – і все, що пов'язане з цією країною", – сказала Поклонська.

На запитання про віру вона відповіла, що всі її бабусі були воцерковленими.

"Скрізь у них ікони величезні висіли, як у нормальній українській родині, рушники, годинник із маятником", – згадала депутатка Держдуми.

У 1990 році вона переїхала до Криму. "У нашому селі біля школи була маленька церква – я стала туди ходити", – додала "експрокурорка" окупованого українського півострова.

Наталя Поклонська у вишиванці facebook.com/volodymyr.sheremet.96

Як писав OBOZREVATEL, Наталя Поклонська також заявила, що нібито була готова воювати на стороні окупантів за Крим під час подій 2014 року.

Раніше, під час візиту до Сербії, вона сказала, що тимчасово анексований півострів нібито є Росією.

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