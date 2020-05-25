Екс-"прокурор" тимчасово окупованого Криму і нелегітимний депутат Держдуми Росії Наталія Поклонська назвала помстою кримінальні справи, відкриті проти неї в Україні.

Про це Поклонська заявила в своєму Telegram-каналі, стверджуючи, що раніше нібито нічого не знала про ці кримінальні справи.

"Це помста за мою відмову виконувати злочинні накази осіб, які організували в 2013 – 2014 роках в Україні державний переворот", – написала Поклонська.

Вона заявила, що українська прокуратура нібито "займається симуляцією" і веде "віртуальні розслідування".

Наталя Поклонська Парламентська газета

Як писав OBOZREVATEL, українська прокуратура оголосила дві підозри Поклонській за статтями про створення злочинної організації, незаконному позбавленні волі/викрадення людини і порушення законів і звичаїв війни.