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26 травня • оновлено в 00:35
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/ Розслідування

Поклонська запанікувала через кримінальні справи в Україні

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Екс-"прокурор" тимчасово окупованого Криму і нелегітимний депутат Держдуми Росії Наталія Поклонська назвала помстою кримінальні справи, відкриті проти неї в Україні.

Про це Поклонська заявила в своєму Telegram-каналі, стверджуючи, що раніше нібито нічого не знала про ці кримінальні справи.

"Це помста за мою відмову виконувати злочинні накази осіб, які організували в 2013 – 2014 роках в Україні державний переворот", – написала Поклонська.

Вона заявила, що українська прокуратура нібито "займається симуляцією" і веде "віртуальні розслідування".

Наталя Поклонська

Наталя Поклонська

Парламентська газета

Як писав OBOZREVATEL, українська прокуратура оголосила дві підозри Поклонській за статтями про створення злочинної організації, незаконному позбавленні волі/викрадення людини і порушення законів і звичаїв війни.

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Наталя Поклонська
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