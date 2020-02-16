Поклонська влаштувала істерику через плани Зеленського на Крим

Нелегітимний депутат Держдуми Росії, колишній "прокурор" окупованого Криму Наталія Поклонська запанікувала через заяви президента України Володимира Зеленського про намір провести вибори на території анексованого Криму.

Як повідомляє "МК", Поклонська заявила, що проводити потрібно не вибори, а всеукраїнський референдум. Причому питання на цьому референдумі повинні задати лише одне: "Як жити далі?".

Наталя Поклонська

На думку скандального політика, Зеленському потрібно запитати в українців, чи хочуть вони продовження війни на Донбасі і повернення Криму. Більш того, "депутат" вирішила, що на подібному референдумі слід також підняти питання подачі води на окупований півострів.

Новини Поклонська зажадала допомоги від Зеленського

Далі Поклонська вибухнула стереотипами кремлівської пропаганди, зажадавши визнати Крим, припинити війну на Донбасі і покарати "винних в держперевороті". Крім того, вона заявила, що Володимир Зеленський нібито хоче змінити свою риторику щодо Росії, але "продовжує діяти з оглядкою на націоналістів".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент України Зеленський 15 лютого виступив на Міжнародній конференції з безпеки в Мюнхені, де розповів про необхідність місцевих виборів в Україні, включаючи окуповані Крим і Донбас.

У Криму відреагували, заявивши, що Україна може організувати таке голосування "тільки для своїх громадян в разі відкриття консульства".

В Росії ряд кремлівських політиків підняв паніку через заяви Зеленського.

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