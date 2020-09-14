Поклонська поскаржилася ООН на Україну через посуху в Криму

Колишня "прокурорка" тимчасово окупованого Криму, а нині депутатка нелегітимної Держдуми Росії Наталія Поклонська поскаржилася в ООН на брак прісної води на півострові нібито через Україну.

Як повідомило пропагандистське російське видання РИА Новости, Поклонська відправила свої претензії верховній комісарці з прав людини ООН Мішель Бачелет. У матеріалах спільниця окупантів звинуватила Україну в нібито "незаконному" перекритті Північно-Кримського каналу.

Поклонська заявила, що наша країна як держава-член ООН нібито не мала права перекривати об'єкт, який живиться від "міжнародної ріки Дніпро". За словами колаборантки, канал був основним джерелом прісної води для населення Криму і Севастополя і забезпечував 85% потреб людей у чистій і безпечній питній воді.

Поклонська обурилася через те, що його перекриття призвело до спустошення водосховищ, перебоїв у водопостачанні міст і районів, засолення грунтів і нібито створило реальну загрозу життю і здоров'ю населення півострова, а також екології частини Південно-Східної Європи.

Підсумовуючи, Поклонська закликала верховну комісарку з прав людини ООН засудити "злочинні", на її думку, дії України й домогтися відновлення функціонування Північно-Кримського каналу.

Крім того, скандальну представницю окупантів обурила позиція України з приводу того, що країна, яка захопила чужу територію, повинна повністю відповідати за її життєзабезпечення.

За словами Поклонської, заклик України до Росії самостійно вирішувати питання доступу до прісної води нібито є "шантажем і сильно нагадує поведінку звичайного злодія на лаві підсудних з невдалим адвокатом".

Нагадаємо, що вищевказаний ресурс РИА Новости не раз був помічений за розповсюдженням фейків, які грають на руку Кремлю.

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