"Експрокурорка" тимчасово окупованого Криму, а нині депутатка нелегітимної Держдуми РФ Наталія Поклонська відреагувала на слова журналіста Дмитра Гордона про те, що інтерв'ю з нею було узгоджено із СБУ.

Найбільше її обурила фраза про доказову базу для суду в Гаазі. Відповідь із цього приводу скандальна зрадниця України опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

Наталія Поклонська Facebook Наталії Поклонської

"Реакція Дмитра Гордона на наше інтерв'ю дивовижно смішна. Я гадала, він серйозний журналіст... Але, виявляється, він всього лише "спецагент" СБУ. Ким тільки не назвешся, щоб вижити в сьогоднішній Україні. Кажу ж, у Криму спокійніше, приїздіть. З приводу флешки для Гааги... Не поспішайте – я ще не все розповіла", – уїдливо зазначила Поклонська.

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