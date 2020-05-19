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19 травня • оновлено в 13:43
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Поклонська обурилася через слова Гордона про Гаагу

8.6т
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"Експрокурорка" тимчасово окупованого Криму, а нині депутатка нелегітимної Держдуми РФ Наталія Поклонська відреагувала на слова журналіста Дмитра Гордона про те, що інтерв'ю з нею було узгоджено із СБУ.

Найбільше її обурила фраза про доказову базу для суду в Гаазі. Відповідь із цього приводу скандальна зрадниця України опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

Наталія Поклонська

Наталія Поклонська

Facebook Наталії Поклонської

"Реакція Дмитра Гордона на наше інтерв'ю дивовижно смішна. Я гадала, він серйозний журналіст... Але, виявляється, він всього лише "спецагент" СБУ. Ким тільки не назвешся, щоб вижити в сьогоднішній Україні. Кажу ж, у Криму спокійніше, приїздіть. З приводу флешки для Гааги... Не поспішайте – я ще не все розповіла", – уїдливо зазначила Поклонська.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Дмитро Гордон Наталя Поклонська
Місце
Україна
Теги
Служба безпеки України Міжнародний кримінальний суд в Гаазі
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