"Експрокурорка" тимчасово окупованого Криму, а нині депутатка нелегітимної Держдуми РФ Наталія Поклонська відреагувала на слова журналіста Дмитра Гордона про те, що інтерв'ю з нею було узгоджено із СБУ.

Найбільше її обурила фраза про доказову базу для суду в Гаазі. Відповідь із цього приводу скандальна зрадниця України опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

Наталія Поклонська Facebook Наталії Поклонської

"Реакція Дмитра Гордона на наше інтерв'ю дивовижно смішна. Я гадала, він серйозний журналіст... Але, виявляється, він всього лише "спецагент" СБУ. Ким тільки не назвешся, щоб вижити в сьогоднішній Україні. Кажу ж, у Криму спокійніше, приїздіть. З приводу флешки для Гааги... Не поспішайте – я ще не все розповіла", – уїдливо зазначила Поклонська.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Гордон заявив, що матеріали інтерв'ю з колишнім ватажком "ДНР" Ігорем Гіркіним та "експрокуроркою" Криму Наталією Поклонською стануть доказами у Гаазі у справі про анексію півострова і розв'язування війни на Донбасі.

Нагадаємо, в інтерв'ю Гордону Поклонська заявила, що Росія нібито не окуповувала український півострів Крим, а війна на Донбасі – "громадянська".

Також вона заявила, що експрезидент-утікач Віктор Янукович повторив би долю лівійського лідера Муаммара Каддафі, якби залишився в Україні. Однак вона назвала його усунення від влади незаконним.

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