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12 травня • оновлено в 14:07
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Поклонська назвала війну на Донбасі "громадянською"

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"Експрокурорка" тимчасово окупованого Криму, а нині нелегітимна депутатка Держдуми РФ Наталія Поклонська заявила, що Росія нібито не окупувала український півострів, а війна на Донбасі – "громадянська".

Цинічне пояснення злочинів країни-агресорки вона дала в інтерв'ю Дмитру Гордону, заявивши, що конфлікт на сході України нібито підтримують найманці із Заходу (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Послухайте, мене ніхто не окупував, інших кримчан теж. Ми живемо у себе на батьківщині, ми "захищали" свою землю. Ми – не окупована територія. Я про це буду говорити завжди. З приводу Донбасу – я знаю, що там воюють найманці з Польщі, Канади, інструктори якісь американські. Зброя різна: і радянська, і не радянська. Свавілля, одним словом!" – повторила ключові тези російської пропаганди зрадниця України.

Наталія Поклонська

Наталія Поклонська

Скриншот відео

"З приводу всього цього, з приводу цієї "громадянської війни"... Я вважаю, що це "громадянська війна". З приводу цього неподобства потрібно просто вночі не спати політикам, дипломатам і вести переговори і вирішувати цей конфлікт. Тому що це не нормально. Не треба все звалювати тільки на одну Росію! Так не можна. На мій погляд, все це було розпочато Майданом, "державним переворотом", – додала Поклонська.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Міла Озеровська Міла Озеровська
Теми
Євромайдан Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Анексія Криму
Особи
Наталя Поклонська Дмитро Гордон
Місце
Україна
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А как же 1000 российских танков на Донбассе? Ежедневные бомбардировки украины российскими самолетами? Тысячи российских военнопленных? Неее, это точно не г р а ж д а н с к а я в о й н а))))
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
мироточит однака...
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Tykhoplav Mykyta
Tykhoplav Mykyta
Ну конечно же, ну разумеется! Сарказм.
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