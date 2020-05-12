"Експрокурорка" тимчасово окупованого Криму, а нині нелегітимна депутатка Держдуми РФ Наталія Поклонська заявила, що Росія нібито не окупувала український півострів, а війна на Донбасі – "громадянська".

Цинічне пояснення злочинів країни-агресорки вона дала в інтерв'ю Дмитру Гордону, заявивши, що конфлікт на сході України нібито підтримують найманці із Заходу (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Послухайте, мене ніхто не окупував, інших кримчан теж. Ми живемо у себе на батьківщині, ми "захищали" свою землю. Ми – не окупована територія. Я про це буду говорити завжди. З приводу Донбасу – я знаю, що там воюють найманці з Польщі, Канади, інструктори якісь американські. Зброя різна: і радянська, і не радянська. Свавілля, одним словом!" – повторила ключові тези російської пропаганди зрадниця України.

Наталія Поклонська Скриншот відео

"З приводу всього цього, з приводу цієї "громадянської війни"... Я вважаю, що це "громадянська війна". З приводу цього неподобства потрібно просто вночі не спати політикам, дипломатам і вести переговори і вирішувати цей конфлікт. Тому що це не нормально. Не треба все звалювати тільки на одну Росію! Так не можна. На мій погляд, все це було розпочато Майданом, "державним переворотом", – додала Поклонська.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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