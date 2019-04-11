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Поклав на асфальт: у Мелітополі маршрутник побив пасажира-"зайця". Відео

1.8тЧитати матеріал російською

У Мелітополі Запорізької області водій маршрутки побив пасажира, який не заплатив за проїзд.

Свідками "розбірки", яка трапилася на зупинці "Дитсадок", що на проспекті 50-річчя Перемоги, стали десятки містян. Деякі навіть зняли подію на відео, пише "Наше місто".

За словами очевидців, чоловік і жінка вийшли на зупинці, не розплатившись. Водій блакитного "Мерседеса Спринтер" із держномерами АР 0993 ЄС, який слідував маршрутом №1 (вул. Белякова – залізничний вокзал), зупинив автобус і вибіг слідом за ними.

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Поклав на асфальт: у Мелітополі маршрутник побив пасажира-"зайця". Відео

Скріншот із відео

Після того, як "заєць" почав запевняти водія, що просто сів не на той маршрут, і став шукати гроші, яких так і не виявилося, маршрутник завдав йому удар кулаком в обличчя і залишив лежати на асфальті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на Дорогожичах водій маршрутного таксі під номером 155 наїхав на трьох пішоходів, порушивши правила дорожнього руху.

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Місце
УкраїнаЗапоріжжя
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