Покидьки з усієї Росії: екс-нардеп пояснив тріумф Путіна в Криму

Переконлива перемога на президентських виборах Володимира Путіна в Криму була організована за рахунок переселенців з Росії та масових фальсифікацій.

Про це в ефірі програми "Кворум" на ObozTV заявив екс-депутат Верховної Ради України Андрій Сенченко.

"Не називайте всіх, хто голосував на цих незаконних виборах в Криму, кримчанами. Відомо, що Путін активно заселяє Крим не тільки військовими, а й різного роду чиновниками з континенту. Вибачте, покидьки з'їжджаються з усієї Росії в теплі краї в очікуванні легкої наживи. Кримчани від цих всіх понаїхавших просто стогнуть. Ця публіка склала не малу частину тих, хто голосував", - зазначив він.

За його словами, до високих показників явки потрібно дуже обережно ставитися.

"З 65%, які вони показали, більше 15% - це понаїхавші. Відніміть звідти вкидання. Ми бачили кадри вкидань по Росії, а на окупованих територіях їх було ще більше. Тим більше, що окупаційна влада в Криму - це братва. Прогинаючись перед Кремлем, вони виконували понад здоровий глузд", - зазначив екс-нардеп.

Також Сенченко додав, що багато кримчан залишили півострів на час так званих виборів.

"Плюс до цього ще й батогом гнали. Серед моїх знайомих безліч людей, які виїхали на ці дні сюди, щоб не брати участь. Крим на цих псевдовиборах проголосував ногами, але проблема в тому, що там по біжучим цілям стріляють", - підсумував політик.

Як повідомляв "Обозреватель", явка кримських татар на так звані вибори президента РФ в окупованому Криму не перевищила 10%.