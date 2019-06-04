"Покидьки в погонах": у Авакова обурилися "цькуванням" через вбивство 5-річного Кирила

У Міністерстві внутрішніх справ України закликали не маніпулювати вбивством 5-річного Кирила Тлявова, якого підстрелили п'яні поліцейські в Переяслав-Хмельницькому.

"Для нас це справжнє горе. Ми щиро співчуваємо родині невинно вбитої дитини", – заявив в ефірі ObozTV Зорян Шкіряк, радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. При цьому він обурився тим, що українці гамузом винуватять в трагедії всю поліцію.

Він зробив акцент на тому, що саме співробітники Національної поліції оперативно з'ясували всі обставини злочину, затримали винних і висунули вимогу взяти їх під варту.

"Нацполіція і керівництво МВС з першої хвилини після з'ясування (обставин справи. – Ред.) вимагало суворого покарання для цих двох покидьків в погонах", – запевнив Шкіряк.

"Але при цьому я категорично проти брехливої, маніпулятивної технології, яка сьогодні використовується деякими, щоб зруйнувати всю українську Національну поліцію і наплювати в обличчя всім 140 тисячам правоохоронців, які щодня і щоночі захищають ціною свого життя мир і спокій українських громадян", – наголосив він.

Під МВС вимагали відставки Авакова Facebook / Роман Сініцін

За словами радника глави МВС, ця трагедія стала "плямою" для відомства, але людський фактор прорахувати неможливо.

"Злочинець має відповідати за законом. Незалежно від того, в погонах він чи ні. Але коли хтось сьогодні кричить про політичну відповідальність, у мене виникає питання: ви адекватні люди чи ні? Хіба може міністр внутрішніх справ або глава Національної поліції залізти в голову кожному співробітнику в кожному районі України? Тим більше, коли вони перебувають не при виконанні і, вибачте, вживають алкогольні напої?", – обурився Шкіряк.

"Ми наполягаємо на найсуворішому покаранні цих двох виродків. У мене інших слів немає. Але ми проти того, щоб через це плюндрували революційно оновлену правоохоронну систем", – резюмував він.

Вбивство 5-річного Кирила сколихнуло всю Україну Facebook / Роман Сініцін

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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