ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

"Покидьки в погонах": у Авакова обурилися "цькуванням" через вбивство 5-річного Кирила

669Читати матеріал російською

У Міністерстві внутрішніх справ України закликали не маніпулювати вбивством 5-річного Кирила Тлявова, якого підстрелили п'яні поліцейські в Переяслав-Хмельницькому.

"Для нас це справжнє горе. Ми щиро співчуваємо родині невинно вбитої дитини", – заявив в ефірі ObozTV Зорян Шкіряк, радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. При цьому він обурився тим, що українці гамузом винуватять в трагедії всю поліцію.

Він зробив акцент на тому, що саме співробітники Національної поліції оперативно з'ясували всі обставини злочину, затримали винних і висунули вимогу взяти їх під варту.

Новини
"Зграя покидьків": Україну сколихнуло вбивство поліцейськими дитини під Києвом

"Нацполіція і керівництво МВС з першої хвилини після з'ясування (обставин справи. – Ред.) вимагало суворого покарання для цих двох покидьків в погонах", – запевнив Шкіряк.

"Але при цьому я категорично проти брехливої, маніпулятивної технології, яка сьогодні використовується деякими, щоб зруйнувати всю українську Національну поліцію і наплювати в обличчя всім 140 тисячам правоохоронців, які щодня і щоночі захищають ціною свого життя мир і спокій українських громадян", – наголосив він.

Під МВС вимагали відставки Авакова

Під МВС вимагали відставки Авакова

Facebook / Роман Сініцін

Новини
Поліцейські вбили дитину: під стінами МВС у Києві влаштували бунт. Фото і відео

За словами радника глави МВС, ця трагедія стала "плямою" для відомства, але людський фактор прорахувати неможливо.

"Злочинець має відповідати за законом. Незалежно від того, в погонах він чи ні. Але коли хтось сьогодні кричить про політичну відповідальність, у мене виникає питання: ви адекватні люди чи ні? Хіба може міністр внутрішніх справ або глава Національної поліції залізти в голову кожному співробітнику в кожному районі України? Тим більше, коли вони перебувають не при виконанні і, вибачте, вживають алкогольні напої?", – обурився Шкіряк.

Новини
"Відповідай, курво!" У МВС розповіли, що поліція у США теж убиває людей

"Ми наполягаємо на найсуворішому покаранні цих двох виродків. У мене інших слів немає. Але ми проти того, щоб через це плюндрували революційно оновлену правоохоронну систем", – резюмував він.

Вбивство 5-річного Кирила сколихнуло всю Україну

Вбивство 5-річного Кирила сколихнуло всю Україну

Facebook / Роман Сініцін

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особи
Зорян ШкірякАрсен Аваков
Місце
Україна
Теги
вбивствопостраждала дитинаМіністерство внутрішніх справ УкраїниполіціяНаціональна поліція України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
1
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки