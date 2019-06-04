"Покидьки в погонах": у Авакова обурилися "цькуванням" через вбивство 5-річного Кирила

У Міністерстві внутрішніх справ України закликали не маніпулювати вбивством 5-річного Кирила Тлявова, якого підстрелили п'яні поліцейські в Переяслав-Хмельницькому.
"Для нас це справжнє горе. Ми щиро співчуваємо родині невинно вбитої дитини", – заявив в ефірі ObozTV Зорян Шкіряк, радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. При цьому він обурився тим, що українці гамузом винуватять в трагедії всю поліцію.
Він зробив акцент на тому, що саме співробітники Національної поліції оперативно з'ясували всі обставини злочину, затримали винних і висунули вимогу взяти їх під варту.
"Нацполіція і керівництво МВС з першої хвилини після з'ясування (обставин справи. – Ред.) вимагало суворого покарання для цих двох покидьків в погонах", – запевнив Шкіряк.
"Але при цьому я категорично проти брехливої, маніпулятивної технології, яка сьогодні використовується деякими, щоб зруйнувати всю українську Національну поліцію і наплювати в обличчя всім 140 тисячам правоохоронців, які щодня і щоночі захищають ціною свого життя мир і спокій українських громадян", – наголосив він.
Під МВС вимагали відставки Авакова
Facebook / Роман Сініцін
За словами радника глави МВС, ця трагедія стала "плямою" для відомства, але людський фактор прорахувати неможливо.
"Злочинець має відповідати за законом. Незалежно від того, в погонах він чи ні. Але коли хтось сьогодні кричить про політичну відповідальність, у мене виникає питання: ви адекватні люди чи ні? Хіба може міністр внутрішніх справ або глава Національної поліції залізти в голову кожному співробітнику в кожному районі України? Тим більше, коли вони перебувають не при виконанні і, вибачте, вживають алкогольні напої?", – обурився Шкіряк.
"Ми наполягаємо на найсуворішому покаранні цих двох виродків. У мене інших слів немає. Але ми проти того, щоб через це плюндрували революційно оновлену правоохоронну систем", – резюмував він.
Вбивство 5-річного Кирила сколихнуло всю Україну
Facebook / Роман Сініцін
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У п'ятницю, 31 травня, в місті Переяслав-Хмельницький 5-річний Кирило Тлявов отримав вогнепальне поранення в голову, коли гуляв біля свого будинку.
3 червня дитина померла в лікарні, не приходячи до тями.
Як з'ясувалося, в хлопчика потрапила випадкова куля. Поруч з його будинком двоє п'яних поліцейських у вільний від роботи час "розважалися" стріляниною по банках.
Підозрюваних затримали і помістили під варту на 60 діб без права на заставу. Це старший сержант Володимир Петровець і лейтенант Іван Приходько.
Спочатку їхні дії кваліфікували за частиною 2 статті 128 Кримінального кодексу України (необережне тяжке тілесне ушкодження, вчинене групою осіб за попередньою змовою).
Після смерті хлопчика генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що справа буде перекваліфікована за статтею "умисне вбивство".
Вбивство дитини сколихнуло всю Україну. Під МВС пройшла акція протесту: обурені активісти вимагали покарати винних і відправити Авакова у відставку.
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