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/Розслідування

"Поки ми втратили Крим": Соколова назвала терміни деокупації

9.8тЧитати матеріал російською

Україні навряд чи вдасться повернути окупований Крим, поки при владі в Росії знаходиться президент Володимир Путін.

Його режим буде робити все можливе, щоб перешкодити Києву реалізувати цей крок. Таку думку висловила українська журналістка Яніна Соколова в ефірі радіо НВ (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Анексія Криму

Анексія Криму

"Аргумент"

"Я думаю, що Крим ми втратили вже до тих пір, поки при владі залишатиметься Путін. Всі наші спроби щось змінити в цьому плані будуть зведені нанівець. Це фактор внутрішньої політики, згідно з якою, повірте мені, якщо Путін це змінить, він просто перестане бути главою цієї країни. Його просто звідти винесуть, ну, або допоможуть це зробити", – впевнена вона.

Новини
"Це перший крок": Зеленський озвучив спосіб звільнити Крим від окупації РФ

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні в нелегітимній Держдумі РФ заявили про створення в Україні нового батальйону "Хайтарма", завданням якого є звільнення анексованого півострову Крим. В Україні цю інформацію спростували.

У свою чергу, лідер партії "Братство" Дмитро Корчинський висловив думку, що Україна повинна дочекатися кризи в Росії для початку наступу на анексований Крим і Донбнасс. Тому що в нинішньому стані ЗСУ не готові цього зробити.

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Тема
анексія Криму
Особи
Яніна СоколоваВолодимир Путін
Місце
Україна
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Ронович Рон
Ронович Рон
Крымчане как страшный сон видят возвращение в состав Украины, тут дело не в Путине , а в людях, они разочарованны нацистскими выходками чубатых салоедов, сносом памятников, мородерством на Донбассе и т.д
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Дура которая думает что она умная. а Обоз печатает всякий хлам как и положено говнопомойке.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
"Это фактор внутренней политики, согласно которой, поверьте мне............. "Бля!!! ты кто такая ,тупая курица !!!
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