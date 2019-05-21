"Поки ми втратили Крим": Соколова назвала терміни деокупації

Україні навряд чи вдасться повернути окупований Крим, поки при владі в Росії знаходиться президент Володимир Путін.

Його режим буде робити все можливе, щоб перешкодити Києву реалізувати цей крок. Таку думку висловила українська журналістка Яніна Соколова в ефірі радіо НВ (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Анексія Криму "Аргумент"

"Я думаю, що Крим ми втратили вже до тих пір, поки при владі залишатиметься Путін. Всі наші спроби щось змінити в цьому плані будуть зведені нанівець. Це фактор внутрішньої політики, згідно з якою, повірте мені, якщо Путін це змінить, він просто перестане бути главою цієї країни. Його просто звідти винесуть, ну, або допоможуть це зробити", – впевнена вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні в нелегітимній Держдумі РФ заявили про створення в Україні нового батальйону "Хайтарма", завданням якого є звільнення анексованого півострову Крим. В Україні цю інформацію спростували.

У свою чергу, лідер партії "Братство" Дмитро Корчинський висловив думку, що Україна повинна дочекатися кризи в Росії для початку наступу на анексований Крим і Донбнасс. Тому що в нинішньому стані ЗСУ не готові цього зробити.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!