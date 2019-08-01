Показники критичні: в Криму забили на сполох через екологічне лихо

В анексованому українському Криму зафіксували підвищений рівень забруднення повітря в Армянську і Красноперекопську.

Про це повідомляє "Крим. Реалії" з посиланням на результати моніторингу Гідрометцентром забруднення атмосфери на півострові з 22 до 29 липня.

В Армянську, за даними спостереження двох стаціонарних постів, стандартний індекс зважених речовин становить 2.

Стандартний індекс для оксиду вуглецю дорівнює 1, для хлористого водню – 2, для фтористого водню – 1. Загальний рівень забруднення атмосферного повітря в Гідрометцентрі визначили як підвищений.

У Красноперекопську зафіксували стандартний індекс зважених речовин на рівні 2, оксиду вуглецю – 1. Для хлористого водню індекс дорівнює 4, тобто дуже високий.

Рівень забрудненості атмосферного повітря в місті фахівці також визначили як підвищений.

Ілюстрація. Забруднене повітря Соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Армянську розповідали, що запах кислоти витає в повітрі вже три роки поспіль, але у 2018-му ситуація стала набагато серйознішою.

Під час екологічної катастрофи минулого року окупаційна "влада" була змушена евакуювати з накритого хімічним викидом міста дітей. Незабаром стало відомо, що "хіматака" з півострова дісталася й до материкової частини України.

13 вересня 2018-го ситуація із забрудненням повітря в околицях заводу українського олігарха Дмитра Фірташа "Кримський титан" погіршилася. Кримчани повідомили про нову хвилю "хімічної атаки", скаржачись на погане самопочуття.

14 вересня в місті ввели режим надзвичайної ситуації. Однак уже 23 числа його скасували.

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