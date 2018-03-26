"Покажи свою пику!" З'явилося відео захоплення українського міста "ДНР"

Терористи "ДНР" показали нове відео, як захоплювали українське місто Дебальцеве (Донецька область) в 2015 році.

"Унікальні історичні кадри, на яких зафіксовано, як героїчне ополчення Новоросії підійшло до околиць Дебальцеве, щоб звільнити своїх земляків від української окупації", - з пафосом написали в одній з пропагандистських груп "ДНР" "Вконтакте".

Відзначимо, що відео було залито на YouTube 23 березня 2018 року.

"Ну покажи свою пику! Це ж, б * дь, для історії!", - заявив один з терористів іншому на відео.

Судячи з підпису автора, події відбувалися 27 січня 2015 року. Тоді як наступ "ДНР" на Дебальцеве почався 23 січня.

Місто досі перебуває під контролем терористів.

Як повідомляв "Обозреватель", в Генштабі розповіли, хто підставив сили АТО під час відступу з Дебальцевого.