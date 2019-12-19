Покарання для "злодіїв у законі": у поліції підтримали законопроєкт Зеленського

У Нацполіції України схвально відгукнулися на ухвалення Верховною Радою законопроєкту №2513, ініційованого президентом Володимиром Зеленським, згідно з яким кримінальна відповідальність передбачається і для володарів титулу "злодій у законі".

Зазначається, що разом із народними депутатами участь у розробці документа взяли спеціалісти Департаменту стратегічних розслідувань. Про це повідомляється на єдиному порталі органів системи МВС України, посилаючись на сюжет "Еспресо" про те, як правоохоронцям вдається приборкувати таких кримінальних авторитетів.

"Ми підтримуємо цей законопроєкт. Він спрямований на зниження рівня злочинності та організованої злочинності зокрема. А також на те, щоб правоохоронні органи, прокуратура, суди більш точно могли кваліфікувати злочинні дії так званих злодіїв у законі", – йдеться в повідомленні.

У поліції підтримали закон про покарання для "злодіїв у законі"

Як зауважив начальник департаменту стратегічних розслідувань НПУ Андрій Рубль, за 2019 рік їм вдалося затримати 14 таких кримінальних авторитетів.

За його словами, багато з них приїздять до нашої держави з пострадянських країн – для перерозподілу сфер контролю. Їх цікавлять квартирні крадіжки, грабежі, викрадення людей тощо.

"Вони впливають на тюрми, СІЗО, призначають своїх "смотрящих". Над ними ж стоять організовані угруповання, які скоюють найрізноманітніші злочини. Державна міграційна служба за рішенням суду встановлює для "злодіїв у законі" заборону в’їзду на декілька років. Однак ми знаємо, що вони використовують фальшиві документи й знову через місяць-два прибувають до України", – додав правоохоронець.

Тож у поліції підтримують те, що на законодавчому рівні в Україні нарешті з’являється визначення понять "злодій в законі" та "сходки", і буде вдосконалено механізм притягнення учасників злочинної спільноти до відповідальності.

За словами правоохоронців, відповідний закон насамперед дозволить їм ефективніше протидіяти організованій злочинності. Окрім цього, автоматично унеможливить "дружні візити" злодіїв до України і, якщо ж вони все-таки приїдуть сюди, у Національної поліції будуть законні підстави притягнути їх до кримінальної відповідальності.

Зокрема, нова стаття 255-1 Кримінального кодексу України передбачає для "злодіїв у законі" позбавлення волі від 7-ми до 10-ти років із конфіскацією майна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський запропонував на розгляд Верховної Ради законопроєкт, згідно з яким буде передбачена кримінальна відповідальність для володарів титулу "злодій у законі".

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