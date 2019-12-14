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15 грудня • оновлено в 00:02
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"Ти їх у двері – вони у вікно": українці висміяли новий вояж пропагандистів Путіна до Києва

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Появу в Києві кореспондентки пропагандистського телеканалу НТВ Олександри Тонких висміяли в мережі.

Так, журналіст Айдер Муждабаев на своїй сторінці у Facebook зазначив, що раніше росіянка відвідувала анексований Крим, через що отримала заборону на в'їзд в Україну.

"Вранці суботи до нас до Києва прилетіла спецблондинка Шура Тонких. Літаком із Туреччини. Співробітниця телеканалу НТВ (ти їх у двері – вони у вікно, одне за іншим полізли з усіх боків). Приїхала знімати про новорічний настрій українців! Мир, дружба, йолка", – написав він.

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Ілюстрація. Російська пропаганда

Ілюстрація. Російська пропаганда

Соцмережі

"А я через наївність раніше вважав, що з Туреччини прилітають тільки Наташі", "Якого біса рашисти пруться, їм тут медом намазано?" "Лізуть і лізуть", – пожартували користувачі мережі в коментарях.

Олександра Тонких

Олександра Тонких

facebook.com/aleksandra.tonkih

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Як повідомляв OBOZREVATEL, українські прикордонники не пустили Олександру Тонких у країну 14 грудня.

Напередодні з київського аеропорту "Бориспіль" видворили російського журналіста НТВ Сергія Савіна.

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Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Теми
російська пропаганда Російсько-український конфлікт
Особа
Айдер Муждабаев
Місце
Україна Київ
Теги
російські телеканали пропаганда соцмережі
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Сидоров Иван
Сидоров Иван
Вообще-то их ваш президент позвал. Приезжайте, говорит, посмотрите. Ну посмотрели. Убедились в епнутости oкpaины
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Goncharov Costa
Goncharov Costa
Вы епанутые в еуропейской державе, давайте проверим? Мне нужно приглашение в мисто Виница, кто смелый?
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Goncharov Costa
Goncharov Costa
Goncharov Costa, Мрази, и, что никого?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
эти времена пройдут, и кклам будет страшно, и они будут винить других, а не себя...
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Goncharov Costa
Goncharov Costa
Zhikharev Dmitry, Это типа маятника, когда у них было снабжение, по первой категории. Чего мы этих блядей кормили- не понятно.
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