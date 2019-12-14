"Ти їх у двері – вони у вікно": українці висміяли новий вояж пропагандистів Путіна до Києва

Появу в Києві кореспондентки пропагандистського телеканалу НТВ Олександри Тонких висміяли в мережі.

Так, журналіст Айдер Муждабаев на своїй сторінці у Facebook зазначив, що раніше росіянка відвідувала анексований Крим, через що отримала заборону на в'їзд в Україну.

"Вранці суботи до нас до Києва прилетіла спецблондинка Шура Тонких. Літаком із Туреччини. Співробітниця телеканалу НТВ (ти їх у двері – вони у вікно, одне за іншим полізли з усіх боків). Приїхала знімати про новорічний настрій українців! Мир, дружба, йолка", – написав він.

Ілюстрація. Російська пропаганда Соцмережі

"А я через наївність раніше вважав, що з Туреччини прилітають тільки Наташі", "Якого біса рашисти пруться, їм тут медом намазано?" "Лізуть і лізуть", – пожартували користувачі мережі в коментарях.

Олександра Тонких facebook.com/aleksandra.tonkih

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Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські прикордонники не пустили Олександру Тонких у країну 14 грудня.

Напередодні з київського аеропорту "Бориспіль" видворили російського журналіста НТВ Сергія Савіна.

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