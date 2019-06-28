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Олександр Кітраль
Олександр Кітраль
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"Поїздка смерті!" Спливли подробиці жахливої ДТП із маршрутками під Києвом

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Аварії з маршрутним транспортом відбуваються в Україні регулярно. Нещодавня ж пригода з двома автобусами і легковиком у Боярці Київської області – сумний приклад. У ДТП постраждали 26 осіб.

Про те, хто несе відповідальність за НП і як домогтися компенсації в подібних ситуаціях – у публікації OBOZREVATEL.

Надія Сагайдачна – одна з тих, хто був у злощасному мікроавтобусі Mercedes Sprinter маршруту №742. Жінка згадує, як під час зіткнення пролетіла салоном і вдарилася об торпеду, отримавши відкритий перелом ноги, струс головного мозку й численні садна.

Надія Сагайдачна

Надія Сагайдачна

Перебуваючи в стані шоку, Надія в перші секунди навіть допомагала вибратися з салону одній літній пасажирці, поки сама врешті не знесилилася.

"Нині я на лікарняному. Досі слідчий зі мною не зв'язувався. Також не було дзвінків від страхової та перевізників", – розповіла нам Надія.

ДТП у Боярці

ДТП у Боярці

У подібній ситуації опинилася й інша постраждала – Наталія Толстая. "Суди тривають, але з поліції ніхто не телефонував. Схоже, все йде до того, щоб зам'яти ДТП", – повідомила вона OBOZREVATEL.

Тетяна повідомила, що сама їздила до слідчого. "Зараз збираємо документи. Потрібно зібрати усіх постраждалих, щоб вони заявили про себе в правоохоронні органи і страхову" – відмітила вона.

Також Наталія розповіла про халатність медиків, із якою їй довелося зіткнутися після аварії.

"Дуже погано в Боярці з лікарями. В моїй виписці не були зазначені всі отримані травми, а коли я сказала про це медикам, ще й відмовилися дописати. Також мене вчасно не направили до Київської обласної лікарні, через що довелося надалі пережити болісну операцію", – розповіла вона.

В аварії Наталія отримала струс мозку, перелом носа, рвані рани та забої.

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ДТП у Боярці

ДТП у Боярці

Хто несе відповідальність?

На сьогодні прокуратура повідомила про підозру водієві мікроавтобуса Mercedes. Встановлено, що він виїхав із другорядної дороги на головну, де зіткнувся з легковиком Skoda, після чого обидва транспортні засоби влетіли в іншу маршрутку.

А от пасажири, з якими спілкувалися наші журналісти, вважають, що в ДТП також винен перевізник, який обслуговує маршрут №742 – ТОВ "Клайт".

ДТП у Боярці

ДТП у Боярці

За словами Наталії Толстої, водії цього маршруту систематично порушують правила дорожнього руху, а перевізник нічого з цим не робить.

"Я часто їжджу цим маршрутом і скажу – це поїздка смерті! Водії їздять як заманеться. Людина не встигла стати на сходинку, а вони вже починають рух. Добре, що в момент ДТП маршрутка не була повністю заповнена, інакше були б жертви. Зазвичай пасажири стоять там, як оселедці в банці", – підсумувала вона.

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Також у Боярській міськраді повідомили, що Mercedes Sprinter був переобладнаний із вантажного в пасажирський. У більшості випадків сидіння в таких мікроавтобусах слабо закріплені й у момент сильного удару їх вириває із "коренем". Власне, це і сталося під час ДТП у Боярці, коли від удару склалася частина сидінь.

Коментар перевізника

OBOZREVATEL зв'язався з одним із засновників компанії "Клайт" – Ганною Поліщук, попросивши прокоментувати ситуацію з ДТП. Жінка запевнила, що фірма вже перерахувала 130 тис. грн на лікування тим постраждалим, які до них звернулися і надали чеки.

"Хоча немає рішення суду і наша вина не доведена, ми розуміємо, що людям потрібна допомога", – зазначила вона. На запитання, скільки потерпілих звернулося до фірми за компенсацією лікування, Поліщук відповіла, що "десь п'ять осіб".

Щодо того, що людей перевозили на мікроавтобусі, переобладнаному з вантажного в пасажирський, вона відказала, що транспортний засіб було зареєстровано як "автобус" і це підтверджує відповідний сертифікат.

Як домогтися компенсації

Про те, чи отримають інші потерпілі в ДТП компенсації – скоро дізнаємося. На жаль, домогтися відшкодування, водночас не маючи квитка – не просто, розповів OBOZREVATEL виконавчий директор ГО "Союз споживачів України" Максим Несміянов.

"Квиток – це фактично договір про надання послуг, за яким ви маєте право на компенсацію та медичну страховку в разі, якщо маршрутка потрапила в ДТП. Ці ризики окремо страхує страхова компанія, це не функція перевізника", – розповів він.

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Якщо проїзного документу немає, потерпілому складно довести, що він був у маршрутці в момент аварії. Втім, є інші способи, вважає експерт. Наприклад, необхідно, щоб отримані в ДТП травми зафіксували лікарі швидкої.

"Далі варто зв'язатися зі страховою, яка проводить виплати і пояснити ситуацію, додавши, що будете виводити проблему в публічну площину, в разі, якщо страхова компанія почне ухиляється від виплат", – підсумував Несміянов.

(Далі буде...)

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Автор
Олександр КітральОлександр Кітраль
Теми
ЕксклюзивКриміналВійна на дорогахНовини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
ДТПавтокримінал
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