"Поїхав у "відрядження": російський окупант розкрив схему відправлення "іхтамнєтов" на Донбас

Засуджений в Україні за тероризм громадянин Росії Олексій Сєдіков визнав, що військових його країни відправляють для участі у війні на Донбасі цілком офіційно під виглядом відрядження.

Кожен окупант, за його словами, дає на це свою згоду. Про це засуджений терорист розповів в інтерв'ю "Новій газеті".

Згадуючи про те, як він потрапив на українську територію, Сєдіков зазначив, що приводом для цього нібито стала загибель далеких родичів у Донецьку влітку 2014 року. Після цього він "просто взяв і поїхав" у чужу йому країну.

Журналіст уточнила у нього, як саме він добирався до України, проте Сєдіков ухильно відповів на це запитання.

Олексій Сєдіков "Нова газета"

"Блін. Я от не можу зараз вам сказати про ті речі, про які ви запитуєте. Ну ось дивіться, в Чечню держава посилала всіх підряд, а тут все по-іншому. Я свою згоду особисто дав, як у відрядження, розумієте? Своєму керівництву", — сказав терорист.

Сєдіков додав, що був старшим лейтенантом і працював у воєнізованому підрозділі, який займався безпекою високопосадовців.

"Взяв лист на відрядження, паспорт, оскільки я покидав місце дислокації, і поїхав. Через Ростов. Через якийсь там курган, перш ніж перетинати кордон. Українських прикордонників там вже не було. Був кордон "ЛНР". І там теж такий самий пропуск", — згадує окупант.

На уточнювальні запитання журналістки він обурився, що вони є занадто незручними для нього, однак все ж розкрив деякі деталі того, як Кремль здійснює перекидання своїх військ на Донбас.

Олексій Сєдіков "Нова газета"

"Військовий підрозділ (знайшов. — Ред.), Другий армійський корпус, сформований у Дебальцевому. І розподілили нас на території розбитої колонії, просто в зоні, там уже нікого не було", — розповів Сєдіков, додавши, що проти українців він встиг повоювати менше півроку, до липня 2016 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У серпні 2018 року Сєдіков попросив президента РФ Володимира Путіна обміняти його на одного з українських політв'язнів.

У січні він написав Путіну листа, в якому знову попросив обміняти себе на українців, незаконно утримуваних в країні-агресора.

Сєдіков був узятий українськими військовими в полон у липні 2016 року на Донбасі поблизу Троїцького. У 2017 році його визнали винним у терористичній діяльності і засудили до 11 років в'язниці. Він є у списку росіян, яких Україна готова обміняти на політв'язнів в Росії і на Донбасі.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!