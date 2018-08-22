Поїхали відпочивати: у Криму зникла сім'я українців з дітьми

В окупованому Криму зникла сім'я Киливників, що приїхала на відпочинок з материкової України і перестала виходити на зв'язок із рідними.

Інформацію про розшук сім'ї - батьків Івана і Діни, а також їхніх дітей Тимофія і Дар'ї опублікувала у Facebook жителька Дніпра Тетяна Трайно.

За її словами, Діна та Іван приїхали до Криму на початку серпня і збиралися відпочивати "дикунами" у Міжводному. Повернутися додому планували до 18 серпня, проте після 10 числа перестали виходити на зв'язок.

Жінка повідомила, що сім'я пересувалася на автомобілі Skoda Fabia червоного кольору з держномером АЕ 5664 СА.

Інформацію про зникнення українців підтвердили у прес-службі "МВС по Республіці Крим", передає "РИА Новости".

"Поліція проводить заходи щодо місцеперебування розшукуваних. Всіх, хто має інформацію про місцеперебування сім'ї, просимо повідомити в поліцію", - сказано у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Києві зникла дівчина-підліток.