Поїхали пристрілюватися? "Курсанти" ДНР "засвітилися у Росії

"Курсанти" Донецького загальновійськового училища, підконтрольного окупантам, регулярно проходять "практику" в Росії.

Фотодокази вони надали самі в соцмережах. Наприклад, користувач під ніком Ісайя Левітан у своєму Instagram засвітив знімки з таких практичних занять. Їх помітив український офіцер Анатолій Штефан (Штірліц).

"Хроніки "громадянської" війни. Все-таки хороша у соціальних мережах функція геотеги, які систематично ставлять на своїх фото представники окупантів і їх посібники", – іронізує він.

Instagram rasspisnoi.di2

На фото "курсанти" зображені у ворожій формі і зі зброєю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський письменник Захар Прилепін, який воював за "ДНР", поскаржився на серйозні втрати у своєму колишньому батальйоні.

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