Поїхала на відомий курорт: під Одесою пропала ще одна дівчина. Фото

В Одеській області пропала дівчина, яка виїхала на відомий курорт в Затоку і з тих пір не виходила на зв'язок.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі регіону.

"Білгород-Дністровським відділом поліції ГУНП в Одеській області встановлюється місцезнаходження Васяніної Анастасії Миколаївни, 01.06.2001 року народження, жительки міста Кілія, яка поїхала на роботу в селище Затока і не виходить на зв'язок з рідними", – йдеться в повідомленні.

Також опубліковані прикмети зниклої дівчини: на вигляд 17-18 років, зріст 170 см, худорлява, обличчя овальне, ніс невеликий, очі карі, волосся темне. Відомості про одяг відсутні.

Васяніна Анастасія Нацполіція

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі знайшли мертвим 8-річного Миколу Перчика, який вважався зниклим безвісти.

Раніше Одеську область сколихнуло зникнення 11-річної Дарини Лук'яненко. Сотні людей взяли участь в пошуках дитини разом з правоохоронцями, але увечері 19 червня дівчинку знайшли мертвою.

Також напередодні в Одесі зникла 13-річна Вікторія Городецька.

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