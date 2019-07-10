Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

Поїхала на відомий курорт: під Одесою пропала ще одна дівчина. Фото

11т Читати матеріал російською

В Одеській області пропала дівчина, яка виїхала на відомий курорт в Затоку і з тих пір не виходила на зв'язок.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі регіону.

"Білгород-Дністровським відділом поліції ГУНП в Одеській області встановлюється місцезнаходження Васяніної Анастасії Миколаївни, 01.06.2001 року народження, жительки міста Кілія, яка поїхала на роботу в селище Затока і не виходить на зв'язок з рідними", – йдеться в повідомленні.

Новини
В Одесі охоронець клубу одним ударом убив відвідувача: з'явилося відео

Також опубліковані прикмети зниклої дівчини: на вигляд 17-18 років, зріст 170 см, худорлява, обличчя овальне, ніс невеликий, очі карі, волосся темне. Відомості про одяг відсутні.

Васяніна Анастасія

Васяніна Анастасія

Нацполіція

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі знайшли мертвим 8-річного Миколу Перчика, який вважався зниклим безвісти.

Раніше Одеську область сколихнуло зникнення 11-річної Дарини Лук'яненко. Сотні людей взяли участь в пошуках дитини разом з правоохоронцями, але увечері 19 червня дівчинку знайшли мертвою.

Також напередодні в Одесі зникла 13-річна Вікторія Городецька.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Місце
Україна Одеса
Теги
поліція зникла людина
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
12
0
Смішно
0
Цікаво
10
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel