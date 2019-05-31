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/Розслідування

"Поховати за поребриком!" Офіцер ЗСУ показав мертвих терористів "Л/ДНР"

3.5тЧитати матеріал російською

Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) показав у мережі трьох терористів "Л/ДНР", які були ліквідовані на Донбасі.

Так, 20 травня був знищений Володимир Яковенко. Це сталося в районі Горлівки на Донеччині. Відомо, що родом він із села Новий Донбас Допропольского району. Воював як "стажиста". (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Ще двох убили 27 травня. Так, Віктор Чабан був ліквідований у районі Доломітного Донецької області. Родом терорист із Юнокомунарівська.

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Ще один знищений – Олег Читак. Родом із Щастя (Луганська область). Подробиці його загибелі з'ясовуються.

Олег Читак

Олег Читак

Facebook Анатолія Штефана (Штірліца)

Віктор Чабан

Віктор Чабан

Facebook Анатолія Штефана (Штірліца)

Володимир Яковенко

Володимир Яковенко

Facebook Анатолія Штефана (Штірліца)

Як повідомляв OBOZREVATEL, двоє українських воїнів отримали поранення у результаті бойових дій на Донбасі 30 травня. У відповідь ЗСУ поранили одного терориста "Л/ДНР".

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Теми
Російсько-український конфліктВійна на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
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