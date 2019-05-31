"Поховати за поребриком!" Офіцер ЗСУ показав мертвих терористів "Л/ДНР"

Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) показав у мережі трьох терористів "Л/ДНР", які були ліквідовані на Донбасі.

Так, 20 травня був знищений Володимир Яковенко. Це сталося в районі Горлівки на Донеччині. Відомо, що родом він із села Новий Донбас Допропольского району. Воював як "стажиста". (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Ще двох убили 27 травня. Так, Віктор Чабан був ліквідований у районі Доломітного Донецької області. Родом терорист із Юнокомунарівська.

Ще один знищений – Олег Читак. Родом із Щастя (Луганська область). Подробиці його загибелі з'ясовуються.

Олег Читак Facebook Анатолія Штефана (Штірліца)

Віктор Чабан Facebook Анатолія Штефана (Штірліца)

Володимир Яковенко Facebook Анатолія Штефана (Штірліца)

Як повідомляв OBOZREVATEL, двоє українських воїнів отримали поранення у результаті бойових дій на Донбасі 30 травня. У відповідь ЗСУ поранили одного терориста "Л/ДНР".

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