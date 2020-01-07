Вбив російський снайпер: на Хмельниччині поховають Героя України

9 січня, в місті Славута Хмельницької області, о 10.00 розпочнеться заупокійна панахида по українському захисникові Сергію Петровичу Рацуну.

Як повідомляє "Цензор.НЕТ", церемонія пройде за адресою вулиця Сокола, 15-б і продовжиться о 11.30 в міському Палаці культури. Похорони відбудуться на "Новому кладовищі" міста Славута. У Героя залишилися мати, брат і дочка.

Сергій Рацун

Сергій Рацун народився в 1976 році в селі Москвитянівка Полонського району на Хмельниччині. У 2014-2015 роках він проходив службу по мобілізації в 128-й ОГПБр, воював в районі Дебальцево. У травні 2016 підписав контракт з 93 ОМБр і брав участь в боях в Кримському, Новотроїцькому та у Авдіївки. У 2019 Рацун брав участь в навчаннях Combined Resolve в Німеччині.

Воїн загинув 5 січня о 21.05 поруч із селищем Кримське Новоайдарського району Луганської області в результаті смертельного кульового поранення, отриманого від снайпера російських терористів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 січня збройні формування РФ на Донбасі п'ять разів обстріляли позиції ВСУ.

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