Похорон Даші Лук'яненко: зі сльозами прощаються з дівчинкою. Фото

В Іванівці Одеської області проходять похорони 11-річної Даші Лук'яненко, тіло якої знайшли 19 червня після майже тижня пошуків.

Попрощатися з дівчинкою прийшли жителі всього селища – на вулиці зібралися сотні людей, повідомляє "Страна".

Деякі приїхали провести Дашу з Одеси та інших міст. Дашу ховають в білій закритій труні.

Біля труни - рідні дівчинки

Люди прийшли з квітами

Прощання з Дашою

Очевидці кажуть, що нікого з рідних підозрюваного у вбивстві на похоронах немає. При цьому місцеві жителі вважають, що рідні підозрюваного теж замішані в трагедії.

"Свої припущення вони підкріплюють так: в будинку Тарасових було багато літрів крові, її довго відмивали, щоб приховати сліди злочину. Самому підозрюваному було б складно це зробити", - передають слова місцевих репортери.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

13 червня в Іванівському районі Одеської області пропала 11-річна Даша Лук'яненко. Дівчинка пішла на заняття в танцювальний гурток і зникла по дорозі додому.

Дитину цілодобово шукали півтисячі людей : поліція, Нацгвардія, кінологи, рятувальники, волонтери, водолази і пілоти.

19 червня було знайдено тіло Даші. Співробітники поліції витягли голе тіло дитини з вигрібної ями в будинку її сусіда.

Підозрюваного – 22-річного Миколи Тарасова – затримали. За інформацією поліції, він зізнався у скоєному.

У своїх первинних свідченнях Тарасов сказав, що душив дівчинку в коридорі, потім розділ, але нібито нічого не зробив. Її тіло він кинув в яму, а речі облив бензином і спалив. За версією слідства, вбивство було скоєно на сексуальному грунті.

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