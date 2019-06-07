"Погубив нашу донечку": сім'я на Київщині відчайдушно бореться за справедливість

З моменту загибелі в ДТП під Києвом 13-річної Ані Шевчук, життя її родини перетворилася на справжній кошмар. Протягом двох років батькам дівчинки доводилося докладати величезних зусиль, щоб винний в загибелі їх доньки не пішов від відповідальності.

І ось 10 червня у Києво-Святошинському районному суді повинні будуть оголосити вирок 47-річному водієві – підозрюваному в ДТП.

Про боротьбу за справедливість – в публікації OBOZREVATEL.

"Спливала кров'ю!"

Ця трагедія трапилась 22 червня 2017 року. Сестри Аня та Альона Шевчук підходили до будинку, коли на перехресті молодшу сестричку збив легковий автомобіль ВАЗ. Від удару дівчинку разом з велосипедом відкинуло на десяток метрів. Все це відбулося на очах старшої сестри.

"Я підбігла до Ані і почала перевіряти пульс. Вона стікала кров'ю. Водій зупинився в 50-80 метрах", – зі сльозами згадувала дівчина.

13-річна Ганна Шевчук

За кермом автомобіля перебував 47-річний Станіслав Сторожик. За словами родичів, водій навіть не підійшов до збитої ним дівчинці і з самого початку вів себе зухвало: кричав на людей і навіть накинувся на матір школярки.

Майже на всіх судових засіданнях Сторожик продовжував вести себе в тому ж дусі, обзиваючи родичів загиблої, ніби вірив в свою повну безкарність.

Автомобіль ВАЗ, на якому водій збив дівчинку

Місце події

"Слідчий переписував сім разів"

Родичі загиблої були шоковані і розслідуванням ДТП. Так, слідчий протягом двох місяців не визнавав потерпілою Людмилу Шевчук – маму дівчинки, а свідчення самої Альони переписував сім разів.

Адвокат постраждалих Ганна Чернецька уточнила журналістам OBOZREVATEL, що крім стандартних експертиз – трасологічної та автотранспортної – ніяких інших слідство не призначало.

Також вона вважає, що неправильно була складена схема ДТП. "Крім того, слідчий не робив експертизу взуття та велосипеда на предмет пошкоджень. Не було точно встановлено і час, коли сталася ДТП, хоча свідків на місці було чоловік п'ятдесят", – зазначила вона.

Під час судового засідання Євген Дейнека

За словами матері загиблої, на суді з'ясувалося, що задні гальма ВАЗа були несправні. "Коли їх взяли на експертизу – вони буквально розсипалися, а сам автомобіль ніколи не проходив техогляд. Також було встановлено, що водій їхав з перевищенням швидкості", – сказала Людмила.

Станіслав Сторожик (праворуч) під час суду

Станіслав Сторожик

Родичам загиблої доводилося боротися буквально за кожний доказз. Чому? Адвокат вважає, що слідство хотіло зам'яти справу.

"Були великі упущення процесуального керівника. Швидше за все, у них була команда завалити справу, і вони це робили семимильними кроками. Але, коли ми почали писати клопотання, зрозуміли, що зробити це не вдасться", – вважає Ганна Чернецька.

Мама загиблої розповіла OBOZREVATEL, що якби не увага громадськості та ЗМІ, справа, швидше за все, не дійшла до суду.

"Все робилося для того, щоб зробити винним моєї дитини", – впевнена Людмила Шевчук.

За її словами, прокуратура сьогодні вимагає для водія ВАЗа максимального покарання. Також вона уточнила, що Станіславу Сторожику призначили державного адвоката, так як попередні від нього відмовилися, заявивши на суді, що клієнт "вимагав від них неправомірних дій".

(Далі буде…)

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