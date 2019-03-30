Погубили цигарки: в Маріуполі чоловік грабував і ґвалтував 90-річну пенсіонерку

У Маріуполі 33-річний чоловік пограбував і зґвалтував 90-річну пенсіонерку.

Зловмисник був затриманий правоохоронцями. Про це повідомив у Facebook заступник голови Нацполіціі В'ячеслав Аброськін.

Було встановлено, що підозрюваний кілька разів проникав у будинок літньої жінки і здійснював крадіжки. "Коли зрозумів, що потерпіла нічого не зможе зробити, він в останній раз згвалтував її", – поділився подробицями Аброськін.

Новини В Запорожской области пьяный мужчина избил пенсионерку

Затриманий за згвалтування Facebook Артем Кисько

Як розповів заступник голови поліції Донецької області Артем Кисько, затриманий тричі приходив до літньої жінки.

"Бабуся звернулася за допомогою в поліцію і невідомо, скільки ще разів "заходив би в гості" злочинець, якби не був затриманий слідчими. Розшукові заходи тривали тиждень і сьогодні (30 березня – Ред.) вночі було поставлено крапку", – повідомив він .

За словами Киська, вирахувати підозрюваного допоміг недопалок, оскільки цигарки, які він курив, продавали тільки в одному місці. Продавець згадала, хто купував у день останнього епізоду злочину цю марку, і допомогла поліцейським скласти фоторобот.

"Коли пояснили причину затримання, негідник знепритомнів. Зараз він у відділенні місцевої поліції розповідає про обставини того, що важко піддається поясненню, а так само інші скоєні злочини", – написав Кисько.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в центрі Києва двоє зловмисників жорстоко побили літню жінку і забрали з її квартири гроші.

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