Погубили цигарки: в Маріуполі чоловік грабував і ґвалтував 90-річну пенсіонерку

У Маріуполі 33-річний чоловік пограбував і зґвалтував 90-річну пенсіонерку.
Зловмисник був затриманий правоохоронцями. Про це повідомив у Facebook заступник голови Нацполіціі В'ячеслав Аброськін.
Було встановлено, що підозрюваний кілька разів проникав у будинок літньої жінки і здійснював крадіжки. "Коли зрозумів, що потерпіла нічого не зможе зробити, він в останній раз згвалтував її", – поділився подробицями Аброськін.
Затриманий за згвалтування
Facebook Артем Кисько
Як розповів заступник голови поліції Донецької області Артем Кисько, затриманий тричі приходив до літньої жінки.
"Бабуся звернулася за допомогою в поліцію і невідомо, скільки ще разів "заходив би в гості" злочинець, якби не був затриманий слідчими. Розшукові заходи тривали тиждень і сьогодні (30 березня – Ред.) вночі було поставлено крапку", – повідомив він .
За словами Киська, вирахувати підозрюваного допоміг недопалок, оскільки цигарки, які він курив, продавали тільки в одному місці. Продавець згадала, хто купував у день останнього епізоду злочину цю марку, і допомогла поліцейським скласти фоторобот.
"Коли пояснили причину затримання, негідник знепритомнів. Зараз він у відділенні місцевої поліції розповідає про обставини того, що важко піддається поясненню, а так само інші скоєні злочини", – написав Кисько.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в центрі Києва двоє зловмисників жорстоко побили літню жінку і забрали з її квартири гроші.
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