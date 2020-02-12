Погрози Зеленському: ДБР вручило підозру Федині

Державне бюро розслідувань вручило нардепу від фракції "Європейська солідарність" Софії Федині підозра у справі про погрози вбивством президенту України Володимиру Зеленському.

Про це стало відомо після візиту Федини до ДБР з повторною повісткою.

"Мені боляче і соромно, що у нас не просто "потерпілий" Зеленський, а у нас потерпілий головнокомандувач, який злякався розмови двох невідомих йому жінок. Ви починаєте розуміти весь маразм цієї ситуації? Якщо потерпілий головнокомандувач боїться розмови двох невідомих йому жінок, то як він збирається захищати Україну і протидіяти московському вторгнення і вбивству наших громадян?" – заявила Федина.

ДБР вручило підозру Федині

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Нардеп з фракції "Європейська солідарність" Софія Федина та волонтер Маруся Звіробій записали відео, в якому звинуватили президента Володимира Зеленського в здачі інтересів України і відзначили, що він "не безсмертний", а на передовій "може випадково вибухнути граната".

Незабаром за скандальну заяву на Федина відкрили кримінальне провадження за "закликів до вбивства людини і до повалення державної влади".

Державне бюро розслідувань запропонував парламенту позбавити Федина депутатського імунітету для залучення її до відповідальності.

Сама Федина поскаржилася, що на її адресу почали надходити погрози.

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