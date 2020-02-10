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10 лютого • оновлено в 18:51
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Погрози й шантаж: Росія вдалася до крайніх заходів із паспортами на Донбасі

3.8т
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Російські окупанти на Донбасі активізували примусову видачу паспортів РФ терористам "Л/ДНР".

Як повідомляється на сайті Міністерства оборони України, Головне управління розвідки дізналося про те, що загарбники для паспортизації бойовиків 1-го (Донецьк) і 2-го (Луганськ) армійських корпусів використовують різні методи шантажу.

"Змушуючи отримати російські паспорти, командири частин і підрозділів російсько-окупаційних військ погрожують підлеглим звільненням і невиплатою грошового забезпечення. Водночас для запобігання випадкам дезертирства й самовільного покидання місця служби російські паспорти у найманців вилучаються одразу після їхнього отримання", – йдеться у зверненні.

Паспорти Росії на Донбасі

Паспорти Росії на Донбасі

Gazeta.ua

Водночас примусові заходи й зневажливе ставлення російських офіцерів, які перебувають на командних посадах у 1-му і 2-му АК РФ, призводять до зростання кількості конфліктів у підрозділах із застосуванням фізичної сили і, як наслідок, почастішання випадків дезертирства.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Російсько-український конфлікт
Теги
ДНР Головне управління розвідки Міністерство оборони України
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Федераст Пукинец
Федераст Пукинец
Выдайте мне принудительно американский паспорт, я сопротивляться не буду)))
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