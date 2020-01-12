Головна Новини
12 січня • оновлено в 11:17
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Погрожують не віддати тіла: Іран пішов на драконівські заходи через катастрофу МАУ

10.7т
Читати матеріал російською

Спецслужби Ірану почали погрожувати родичам загиблих в збитому літаку МАУ тим, що не повернуть тіла їх близьких.

Це нібито трапиться, якщо іранці будуть спілкуватися з перськими ЗМІ, які працюють за кордоном, повідомляється на сторінці Iran International English у Twitter.

"Згідно з повідомленнями, отриманими Iran International English, спецслужби в Ірані попередили сім'ї жертв з іранським громадянством, щоб вони не давали інтерв'ю перським ЗМІ за межами Ірану, якщо хочуть отримати останки своїх близьких", – йдеться в повідомленні.

Новини
У Канаді 20 навчальних закладів втратили у фатальній катастрофі талановитих вчених і студентів: хто вони були

Жертви катастрофи МАУ

Жертви катастрофи МАУ

Twitter Western University

У свою чергу офіційні особи Ірану запевняють, що нібито мають намір максимально підтримувати сім'ї загиблих.

Як повідомляє Telegram-канал 360tv.ru, офіційний представник МЗС Ірану Аббас Мусаві заявив, що відомство надасть консульську допомогу сім'ям жертв збитого українського лайнера. Він додав, що робоча група вже створена, їй "наказали займатися питаннями, які надходять від сімей жертв, і надавати необхідні послуги".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 11 січня Іран офіційно заявив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.

  • Президент країни Хасан Роухані заявив, що шкодує про трагедію з літаком МАУ і висловлює глибокі співчуття у зв'язку з катастрофою.

  • Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) повністю взяв на себе відповідальність за аварію українського пасажирського лайнера МАУ. Про це заявив командувач Військово-космічними силами КВІР Амір Алі Хаджизаде.

  • За його словами, система ППО Ірану прийняла повітряне судно за крилату ракету.

  • 11 січня, після офіційного визнання Ірану в збиванні українського літака Boeing 737, на вулиці столиці країни Тегерана в знак пам'яті 176 жертв трагедії вийшли тисячі мітингувальників. Активісти, в основному молоді люди, озвучили гасла проти уряду.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран
Тег
МАУ
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
21
6
Смішно
1
Цікаво
19
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Второй Вилли
Второй Вилли
Это иранцев цапы подлости научили.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Второй Вилли, в статье про то что Иран признал свою вину, вы готовы были им дупы расцеловать, а тут что-то пошло не так? Нельзя так резко перепрыгивать с одного писюна на другой, дупу порвёшь
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Лапоть Чубатый
Лапоть Чубатый
Второй Вилли, Подлость персов известна за много тысячелетий до того момента, как московиты слезли с деревьев и вышли из болот.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Лапоть Чубатый
Лапоть Чубатый
Калька с родственников ихтамнету.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги