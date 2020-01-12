Погрожують не віддати тіла: Іран пішов на драконівські заходи через катастрофу МАУ

Спецслужби Ірану почали погрожувати родичам загиблих в збитому літаку МАУ тим, що не повернуть тіла їх близьких.

Це нібито трапиться, якщо іранці будуть спілкуватися з перськими ЗМІ, які працюють за кордоном, повідомляється на сторінці Iran International English у Twitter.

"Згідно з повідомленнями, отриманими Iran International English, спецслужби в Ірані попередили сім'ї жертв з іранським громадянством, щоб вони не давали інтерв'ю перським ЗМІ за межами Ірану, якщо хочуть отримати останки своїх близьких", – йдеться в повідомленні.

Жертви катастрофи МАУ Twitter Western University

У свою чергу офіційні особи Ірану запевняють, що нібито мають намір максимально підтримувати сім'ї загиблих.

Як повідомляє Telegram-канал 360tv.ru, офіційний представник МЗС Ірану Аббас Мусаві заявив, що відомство надасть консульську допомогу сім'ям жертв збитого українського лайнера. Він додав, що робоча група вже створена, їй "наказали займатися питаннями, які надходять від сімей жертв, і надавати необхідні послуги".

According to the reports that @IranInt_En has received, the intelligence services in Iran have warned the families of the #UkrainPlaneCrash victims with Iranian citizenship not to give interviews to the Persian media outside Iran if they want to get the remains of their loved ones - Iran International English (@IranIntl_En) January 11, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL:

11 січня Іран офіційно заявив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.

Президент країни Хасан Роухані заявив, що шкодує про трагедію з літаком МАУ і висловлює глибокі співчуття у зв'язку з катастрофою.

Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) повністю взяв на себе відповідальність за аварію українського пасажирського лайнера МАУ. Про це заявив командувач Військово-космічними силами КВІР Амір Алі Хаджизаде.

За його словами, система ППО Ірану прийняла повітряне судно за крилату ракету.

11 січня, після офіційного визнання Ірану в збиванні українського літака Boeing 737, на вулиці столиці країни Тегерана в знак пам'яті 176 жертв трагедії вийшли тисячі мітингувальників. Активісти, в основному молоді люди, озвучили гасла проти уряду.

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