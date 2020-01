Погрожують не віддати тіла: Іран пішов на драконівські заходи через катастрофу МАУ

Спецслужби Ірану почали погрожувати родичам загиблих в збитому літаку МАУ тим, що не повернуть тіла їх близьких.

Це нібито трапиться, якщо іранці будуть спілкуватися з перськими ЗМІ, які працюють за кордоном, повідомляється на сторінці Iran International English у Twitter.

"Згідно з повідомленнями, отриманими Iran International English, спецслужби в Ірані попередили сім'ї жертв з іранським громадянством, щоб вони не давали інтерв'ю перським ЗМІ за межами Ірану, якщо хочуть отримати останки своїх близьких", – йдеться в повідомленні.

У свою чергу офіційні особи Ірану запевняють, що нібито мають намір максимально підтримувати сім'ї загиблих.

Як повідомляє Telegram-канал 360tv.ru, офіційний представник МЗС Ірану Аббас Мусаві заявив, що відомство надасть консульську допомогу сім'ям жертв збитого українського лайнера. Він додав, що робоча група вже створена, їй "наказали займатися питаннями, які надходять від сімей жертв, і надавати необхідні послуги".

According to the reports that @IranInt_En has received, the intelligence services in Iran have warned the families of the #UkrainPlaneCrash victims with Iranian citizenship not to give interviews to the Persian media outside Iran if they want to get the remains of their loved ones