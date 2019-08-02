Погрожував зганьбити і вбити: на Вінниччині підліток зґвалтував 4-класницю

У селі Ярове Шаргородського району Вінницької області 14-річний школяр зґвалтував четвертокласницю.

Про це розповіла мати дівчинки, пише місцеве видання "33 канал". За її словами, інцидент трапився на пасовищі за селом, де часто відпочивають діти.

"Раптом на дочку напав неповнолітній житель нашого села, 14-річний восьмикласник із місцевої школи і, застосувавши силу, зґвалтував наше дитя", – поділилася вона.

На Вінниччині підліток зґвалтував 4-класницю Корреспондент

Після наруги підліток пригрозив, що якщо дівчинка кому-небудь розповість, то він зганьбить її в інтернеті, а потім і зовсім сказав, що "прикінчить" дитину. Однак дівчинка, прийшовши додому, відразу ж зізналася у всьому батькам, які звернулися в поліцію.

Відзначається, що школяреві, найімовірніше, загрожує не кримінальна відповідальність, а спецучилище для малолітніх злочинців. У селі про хлопчика і його сім'ю відгукуються негативно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у селищі Пісочин на Харківщині двоє восьмикласників і один учень дев'ятого класу згвалтували 6-річного хлопчика з багатодітної сім'ї, який має вади розвитку.

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